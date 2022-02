Stará přátelství nerezaví – užijte si dovolenou se starou partou

Jak už je to dlouho, co jste se starou partou vyrazili na dovolenou či alespoň na víkend? Někam, kde na vás nemůže shon běžného dne a můžete si opravdu užívat a vrátit se do mladých let? Času na přátele se přes rodinu a práci dovede udělat málokdo. Co to letos napravit?

Prodloužený víkend na chatě s přáteli…

Pokud plánujete společný prodloužený víkend či dokonce celou dovolenou s přáteli, budete čelit rovnou několika problémům.

První problém, kterému budete čelit, je čas.

I v čerstvých dvaceti je problém sladit partu lidí tak, aby se sešla večer v hospodě, natož si domluvit několikadenní výlet.

Proto je důležité začít domlouvat dovolenou s dostatečným předstihem a rovnou počítat s tím, že několik přátel před termínem odpadne. Někteří přátelé si budou chtít vzít děti a jiní zase celou rodinu.

Jak se popasovat s nejistým počtem účastníků?

Nejjednodušší způsob, jak problém s nejistým počtem účastníků vyřešit, je pronájem chaty pro více lidí.

Na chatě či chalupě tolik nezáleží na tom, jestli účast někdo na poslední chvíli odvolá nebo naopak přijede ve větším než očekávaném počtu.

Chatu či chalupu si navíc můžete pronajmout třeba na samotě a budete mít jistotu, že svou akcí nikoho nerušíte.

…Nebo s velkou rodinou

Chcete udělat velkou rodinnou oslavu důležitého životního jubilea? Překvapte své nejbližší a pronajměte si chatu pro velké skupiny, kde společně užijete nejen večer, ale klidně celý víkend. A to nerušeně, a v klidu a podle vlastních představ.

Pronájmem chaty si ušetříte spoustu starostí. Jedinou nevýhodou je, že se jedná skutečně pouze o pronájem místa, takže si budete muset sami obstarat jídlo i ostatní záležitosti.

Získáte však ničím nerušený prostor pro skutečně pohodovou oslavu či celou dovolenou.

Už víte, kam letos vyrazíte?

Pronajatá chata či chalupa je jasná volba. Ve většině případů se jedná o výrazně příjemnější variantu než hotel či penzion.

Otázkou však zůstává, už víte, kam letos vyrazíte?

Chaty a chalupy si můžete přes Interbohemia.cz pronajmout kdekoliv po České republice. A dokonce můžete k pronájmu nabídnout tu svou.