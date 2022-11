Tipy na výhodné dárky: Jak letos na Vánoce ušetřit?

„Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé…“ Už se těšíte na vůni stromečku, cukroví, dárky a rodinnou pohodu? Všichni ale víme, že těmto svátkům předchází i tak trochu stres a obzvlášť v době, kdy všichni řeší všeobecné zdražování a nejistotu. Jak ušetřit na Vánocích, a přitom o to hezké nepřijít? Stačí přidat špetku kutilství a kreativity.

Vánoční přípravy: Jak se do nich pustit?

● Začněte generálním úklidem, abyste se zbavili nepotřebných a nevyužitých věcí.

Třeba objevíte nové a nepoužité, které by někde našly nový domov, a vy tak přidáte pár korun do vánočního rozpočtu. Nalaďte se na úklid koledami a pusťte se do toho v souladu s přírodou, budete mít lepší pocit a leckdy i použitím přírodních prostředků, jako jsou ocet a jedlá soda, ušetříte. Šetrné prostředky na úklid na bázi octa zakoupíte v dm drogerii, stejně jako například velké balení jedlé sody, která dokáže s úklidem zázraky.

● Promyslete, kolik druhů cukroví napečete, a nakupte suroviny v akci.

Vsaďte na kvalitu raději než na kvantitu. Upečte si přiměřené množství cukroví, které zvládnete spotřebovat a nebudete ho muset mrazit nebo rozdávat. Už jste zkoušeli vanilkové rohlíčky s bio bourbonskou vanilkou? Inspirujte se přísadami na pečení cukroví v dm a objednejte vše z pohodlí domova.

Prozkoumejte sortiment dmBio – pečení Zdroj: dm.cz

● Vyrazte do přírody a nasbírejte si dekorace.

Inspiraci se meze nekladou! Šišky, větvičky, šípky, ořechy a sušené květy vám provoní domov, zkuste letošní Vánoce s dotekem přírody. Tyto dekorace vás nic nestojí. Podnikněte s rodinou výlet. A schválně, kdo bude mít nejhezčí úlovky?

Užijte si s rodinou společné tvoření Zdroj: dm.cz

● Sepište si seznam lidí, které chcete obdarovat a rozpočet, který máte k dispozici.

Můžete využít na nákupy akci Black Friday, která je 25. listopadu.

Dárky pro ženy

Ženu samozřejmě potěší něco voňavého, přírodního, něco pro krásu. Prozkoumejte osvědčené vánoční dárky pro ženy a dodejte tomu DIY šmrnc. Zkuste třeba vlastnoručně vyrobit vonné svíčky.

Tip na DIY dárek pro ženu: Svíčka z lisovaných květin.

Výroba tohoto dárku je levná a kupodivu i relaxační aktivita. A každá žena ocení tu práci, kterou si s tím dáte.

Potřebujete: vysokou kulatou svíčku, lisované květiny (objednejte na internetu nebo si je natrhejte sami), čajovou svíčku, zápalky a malý štětec.

Postup: Zapalte čajovou svíčku. Roztavte vosk kolem knotu, poslouží jako „lepidlo“. Poté položte na vysokou svíčku květinu, namočte štětec do vosku a natřete květinu tak, aby přilnula ke svíčce. Pokračujte, dokud nebudou všechny květiny na svíčce. Nechte zaschnout všechen vosk, aby se zapečetily.

Svíčku Champagne koupíte v dm za 59 Kč Zdroj: dm.cz

Vánoční dárky pro muže

Říká se, že nákupy dárků pro muže jsou trochu složitější. Ale když opět nastražíte uši, snadněji se trefíte do noty. A co mají muži společné? Pravidelnou péči o vousy nebo holení, jídlo a „moc neutrácím za kosmetiku“.

Objevte vánoční dárky pro muže v dm a klidně letos vsaďte na to, že láska prochází žaludkem.

Tip na DIY dárek pro muže: Horká čokoláda na špejli

Podělte se o Vánocích o trochu tepla a čokolády. Tento DIY dárek moc nestojí, ale rozhodně zahřeje u srdíčka a uspokojí mlsné jazýčky. Každou tyčinku pak stačí přidat do šálku teplého mléka nebo vody.

Potřebujete: čokoládu, dřevěné špejle, různé polevy a posypky (např. mleté ořechy, kokos, sušené ovoce), formu na ledové kostky a ozdobnou fólii.

Postup: Vybrané polevy a sypké přísady vložte na dno formy na led. Pozvolna rozpusťte čokoládu v parní lázni. Rozpuštěnou čokoládu rovnoměrně vlijte do zásobníku na led. Do každého čtverce přidejte špejli. Vložte zásobník do lednice na noc. Druhý den vyndejte každou čokoládovou tyčinku a zabalte je jednotlivě do fólie.

Vyzkoušejte například limitovanou edici Gianduja čokolády s karamelovými křupinkami a skořicí Zdroj: dm.cz

Dodejte dárkům osobní nádech a ušetřete

Místo toho, abyste podlehli tlaku na koupi „dokonalého dárku“ pro všechny, dejte si povolení přemýšlet jinak. Nasaďte si tedy kreativní klobouk a pusťte se do vyrábění.

Zakoupené předměty propojte se svými kutilskými schopnostmi. A v tomto stylu pokračujte i s balením dárků. Ze starých novin a časopisů vytvořte vlastní balicí papír a tašky. Dozdobte dekoracemi z přírodních materiálů a visačky vyrobte ze starých listů knih.

A jak to vidíte vy? Zkusíte si doma zřídit svou vánoční řemeslnou stanici a vymyslíte vlastní DIY dárky?