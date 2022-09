Nejnaivnější znamení podle zvěrokruhu: Tyto ženy jsou důvěřivé, až jsou hloupé

Není špatné být otevřený a vždy doufat v to nejlepší, ale musíte na to být opatrní. Důvěřiví lidé jsou známí tím, že je lze snadno oklamat a zranit. Navíc důvěra není něco, co by se mělo rozdávat bez přemýšlení. Roli v naší důvěřivosti i naivitě hrají také hvězdy a znamení zvěrokruhu, ve kterém jsme se narodili.

Ryby (19.2. – 20.3.)

Lidé narození ve znamení Ryb si slibují, že se znovu nenechají oklamat, ale nějak se nikdy nepoučí a často dávají lidem příležitost s nimi znovu manipulovat. Ryby jsou velmi citlivé (někdy až příliš citlivé) a mají dobrý instinkt, jen kdyby mu naslouchaly! Bývají idealističtí a v ostatních vždy vidí to nejlepší. Ryby musí důvěřovat své intuici a věnovat pozornost řeči těla, výrazům obličeje a tónu hlasu druhé osoby, aby odhalily skutečný význam toho, co manipulativní osoba chce.

Beran (21.3 .– 19.4.)

Berani jsou nejdůvěřivější, když jsou zamilovaní a chtějí této lásce věřit, i když jim všichni kolem říkají, aby si dávali pozor. Zamilovaný Beran bude ignorovat svůj vnitřní hlas, který ho varuje, když není s jeho partnerem něco v pořádku. Jakmile je Beran zasnouben, pojede plnou rychlostí vpřed, nikdy nešlápne na brzdu, a to bez ohledu na jasné důkazy, že všechno není tak, jak se na první pohled může zdát. Snadno se tak stávají oběťmi těch největších manipulátorů.

Někteří lidé kvůli své naivitě a důvěřivosti končí u psychoterapeuta. Zdroj: Profimedia

Rak (21.6. – 22.7.)

V životě jsou situace, kvůli kterým mohou být lidé zrození ve znamení Raka obzvláště zranitelní. Pokud Rak prošel špatným rozchodem, čelil vážné nemoci nebo smrti milovaného člověka, má tendenci přehnaně důvěřovat druhým. Raci jsou první, kdo se snaží pomáhat druhým a věří, že ti druzí by to pro ně udělali také, proto jsou využíváni a manipulováni. Pokud je Rak ve vysoce stresující a emocionální situaci, musí se obklopit lidmi, kterým důvěřuje a které ho nikdy nezklamali. Pokud požádá o pomoc někoho nového a cizího, může znovu narazit a nechat se oklamat.

Kozoroh (22.12. – 19.1)

Možná si myslíte, že takové praktické a realistické znamení zvěrokruhu není tak naivní, al opak je pravdou. Kozorohové vždy chtějí věřit v to nejlepší v lidech, takže mají tendenci být opakovaně oklamáváni. Lidé narození ve znamení Kozoroha nechtějí věřit, že by ostatní mohli předstírat náklonnost či zamilovanost, jen proto, aby je využili. Dobré je, že se Kozorohové učí ze svých chyb a už více neriskují. Těžko však odolají tomu, kdo jim do budoucnosti slíbí něco, čím dodá Kozorohovi jistotu, finanční zajištění a stabilitu. Tato slova působí na Kozorohy jako kouzlo a často se kvůli tomu nechají opět napálit.

