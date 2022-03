Která znamení zvěrokruhu jsou nejvíce na peníze?

Každé znamení zvěrokruhu má svou specifickou vlastnost. Jsou mezi námi znamení s větším sklonem k agresivitě, znamení náruživá, znamení, která jsou jako stvořená pro vztahy, individualisté, ale pak jsou tu i znamení, která milují peníze.

Poradíme vám, s jakým znamením si začít, pokud chcete mít finanční stabilitu. Ale rozhodně to neberte jako návod ke zlatokopectví. Lze však ale s jistotou říci, že jsou znamení, která milují peníze více než jiná. Která to jsou?

Hodnota peněz je pro každého jiná

Někteří si život bez peněz dovedou představit, protože svoboda a duchovní hodnoty jsou pro ně daleko cennější. Jiní peníze berou jako prostředek nutný pro komfortní život. A pak jsou lidé, kteří bez nich nedokážou žít, což ale nemusí nutně znamenat, že jsou šetřiví nebo lakomí. Mohou naopak rozhazovat plnými hrstmi. Největší pozor bychom si ale měli dávat na ty lidi, kteří by za peníze prodali i lásku, své příbuzné a kamarády.

Býk dokáže peníze utratit, ale i vydělat. Zdroj: khartblanche / Shutterstock.com

Býk (20. dubna – 20. května)

Býci obecně milují luxus a komfortní životní styl. Jsou velmi materiálně založeni a rádi se obklopují hezkými věcmi. Dělá jim dobře mít finanční zálohu a mít krytá záda. Peníze si však umějí vydělat, jsou pracovití. Stejně tak rádi i utrácejí.

Blíženci (21. května – 21. června)

Také blíženci vědí, jak si vydělat. Ale jsou rozhazovační. Rádi nakupují a jsou v nákupech a utrácení dokonce až impulzivní. Chtějí mít své jisté a umějí spořit.

Lev (23. července – 22. srpna)

Lvi se chtějí mít jako králové. Potřebují mít své jisté a vždy si umět dopřát vše, co chtějí. Jsou podnikaví, a to jim umožňuje vydělat velké peníze. Jmění si umějí i udržet, jsou šetřiví až škudliví, ale na druhou stranu milují luxus a drahé značky natolik, že za ně neváhají utratit celou výplatu. Mají potřebu se líbit.

Střelec (22. listopadu – 21. prosince)

Střelci jsou obrovští požitkáři a peníze rozhazují celými hrstmi. Nedokážou ušetřit nic. Co na nich ale není pěkné, že by partnera asi prodali. Vztahy je moc nebaví a nelákají, zato peníze jim dopřávají nejen luxus, ale i cestování, které milují nade vše. Jsou dobrodružní a zvídaví a to všechno jim peníze umožňují.

Zdroje: www.fajntip.cz, flashnews.com, www.pinkvilla.com