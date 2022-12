Krmítko pro slepice z odpadní trubky: Geniální nápad francouzského chovatele

Máte šikovné ruce a potřebujete slepicím zajistit zásobník na krmivo? S takovým problémem se lze vypořádat mnoha způsoby, nicméně velmi se osvědčilo použití plastových trubek. I ty jsou běžně k mání a teď jen zbývá inspirovat se.

Krmítko pro slepice z trubek

Chováte slepice a máte rádi pořádek i suché krmení, které může drůbež spokojeně zobat za jakéhokoli počasí? Podívejte se, jak si s problémem poradil francouzský chovatel. Jeho video je dostatečně názorné, nicméně si nezapomeňte zapnout české titulky.

Krmítko pro slepice z trubek není novinka, ale...

Chovatel inovátor vymyslel zásobník na krmivo takový, který může naplnit velkou dávkou suchého zrní. Krmivo můžete do zásobníku nasypat smíšené, anebo po vrstvách pšenici, kukuřici či ječmen, případně suchou granulovanou stravu.

Podobná krmítka existují v různých zjednodušených variantách, nutno dodat, že autor se zde popral i s problémem případného smáčení deštěm a tím pádem znehodnocení potravy. Takové krmítko je proto vhodné jak do vnitřního, tak i venkovního výběhu. Podobně lze sestrojit také napáječku.

Stejný materiál, jiná konstrukce. Toto krmítko nezabrání dešti dostat se do zobání. Zdroj: Profimedia

Materiál nakoupíte snadno

Jak sám majitel podotkl, slepice málokdy jedí všechny naráz, proto není nutné nabízet jim několik krmítek se zásobníky, ale bohatě stačí jedno krmítko. Rozhodně tedy v menším chovu. Než se vrhnete na pásovou výrobu, vyzkoušejte napřed jedno krmítko, zda splňuje vaše požadavky, a to nejen na funkci, ale také na výrobu a finanční zátěž.

Propátrejte internet. Takových krmítek je ohromné množství a často stačí jediný obrázek a hned budete vědět, jestli je to to pravé pro váš chov i co bude potřeba nakoupit a udělat.

Materiál nakoupíte snadno, ale pořádně si vše rozmyslete. Zatímco půl metru kruhového potrubí z PVC o průměru 100 mm stojí okolo 90 Kč, rozbočka už je dražší. Její cena se pohybuje okolo 340 Kč. Nicméně v porovnání s podobně fungujícími zásobníkykrmiva z plastu jsou to zanedbatelné náklady.

Tyto typy plastového kruhového potrubí najdete v obchodech se vzduchotechnikou nebo hobby marketech. Než se rozhodnete pro nákup, podívejte se na ceny i nabídku, obé se může v různých obchodech mírně lišit. Tvarovky, rozbočky, spojky, kolena i potrubí jsou však běžně k dostání.