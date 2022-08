Ženy s nejlaskavější a nejvěrnější povahou: Tato znamení jsou nejlepší kamarádky

Ať už jste svou nejlepší kamarádku potkala až v dospělém věku nebo máte jednu už od základní školy, jedno je jasné. Ne každé znamení zvěrokruhu se pro přátelství hodí. Co říkají hvězdy v případě jejich citu pro pravé přátelství?

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Pokud máte za kamarádku ženu narozenou ve znamení Blíženců, můžete si oddechnout. Blíženci jsou společenské znamení, rádi se seznamují a rozšiřují okruhy svých známých. Žena Blíženec také spojuje jiné lidi a je původcem jiných přátelství. Kolem ní to prostě žije, nikdy se s ní nenudíte, ale nedejte se mýlit. Na první pohled udržuje jen spoustu povrchních přátelských vztahů, jenže pouze její nejlepší přítel ví, že pravé kamarádky by mohla žena Blíženec spočítat na prstech jedné ruky. Těm pak bezmezně důvěřuje a důvěrou jim také přátelství oplácí. Je to věrné znamení, kterému se můžete svěřit a požádat ho o pomoc.

Rak (22.6. - 22.7.)

Všechny zrozenkyně ve znamení Raka jsou velmi citlivé a starostlivé kamarádky. Jsou vždy připravené vás bránit, postarat se o vás a dát vám užitečné rady. Kamarádka Rak je věrná a nezradí vás, ale cesta k ní chvilku trvá, hned tak někomu neuvěří. Působí poměrně ostýchavě. Jakmile však překonáte její bariéry, můžete si být jisti, že jste získali parťačku na celý život. Pokud ji však jako přítelkyně zradíte, bude se hodně trápit a trpět. Cestu zpět si k vám však už nikdy nenajdete.

Každé znamení se v kamarádství chová jinak. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Přítelkyně narozená ve znamení Panny vyniká přesností a je vždycky blízko vás, když ji potřebujete. Klidná a laskavá Panna je někdy přehnaně stydlivá a těžko navazuje nová přátelství, ovšem, když se prolomí ledy, stane se věrným kamarádem, který vás bude zahrnovat různými pozornostmi. Upevňuje tak pouta mezi vámi, protože si potřebuje být jista, že to s přátelstvím myslíte stejně vážně jako ona. Pokud Panně nebudete dokazovat, jak moc jste šťastni za váš vztah, přátelství těžko vydrží.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Zvědavý a aktivní Kozoroh potřebuje stejně dynamické přátele. Hledá si je na nejrůznějších akcích, které pořádá, včetně večeří a oslav pro přátele. Důležité je, aby jeho kamarádka byla dokonalým společníkem pro všechna dobrodružství, které Kozoroh tak rád vyhledává. Jakmile se stanete kamarádkou ženy Kozoroha, získáte tak přítelkyni, která vás nezradí. Poznáte, že na první pohled může být trochu chladná, ale jakmile vám otevře svou citlivou duši, můžete se spolehnout, že bude tou nejlaskavější a zároveň velmi zábavnou kamarádkou.

Zdroje: www.instyle.com, www.solodonna.it