Jak postavit kurník z palet: Tento slepičí přístřešek vyrobí i nekutil

Vajíčka jsou čím dál dražší, a proto jste se rozhodli začít chovat vlastní slepičky? To je skvělý nápad! Myslete ale na to, že musí mít vhodný příbytek, aby vám vytoužená vajíčka dávaly.

Chov slepic není nic snadného, ale příprava kurníku může být hračka, pokud budete vědět co a jak, proto jsme pro vás připravili návod, jak postavit funkční a dobře vypadající kurník z palet, ve kterém budou vaše slepičky jistě spokojeny a vy se tak brzy dočkáte domácích vajíček.

Jako první věc si uvědomte, že je nutné mít jasnou představu, jak má kurník vypadat, vše je nutné si dobře naplánovat a udělat podrobný nákres, kde si vyznačíte vše, v čem byste mohli udělat chybu. Pokud toto všechno budete mít, pak se nemusíte bát, kurník zvládnete, i když nejste žádný kutil.

Spokojené slepičky vám ponesou zdravá vajíčka. Zdroj: Shutterstock

Co si na stavbu kurníku připravit

Na stavbu kurníku budete potřebovat tři kusy palet, vrtačku, šrouby v rozměrech 2 cm, 10 cm a 15 cm, kotoučovou pilu, šrouby pro uchycení střechy a podložky s těsněním. Nezapomeňte na kladívko, šroubovák, hřebíky a spojovací díly. V neposlední řadě budete potřebovat i prkna, fošny, trámy a plechy.

Nezapomínejte na to, že slepičky potřebují světlo, udělejte jim tedy do kurníku okno. Zdroj: Shutterstock

Základem jsou tři palety. Pod roh každé palety dejte cihlu podloženou štěrkem, abyste si připravili podklad. Pak uchyťte z boku čtyři rohové spojky k paletám dvěma dlouhými šrouby a ke zpevnění využijte ocelové spojky. Všechny přední i zadní spojky přichyťte příčnými trámy. Díky propojení přední a zadní části získá celá stavba na pevnosti.

Následně dejte čtyřikrát krokev, nezapomeňte na zářez, aby krokev dobře zapadla do příčného trámu. Myslete na to, že pod každou krokví je stojka, která celou konstrukci zpevní. Střechu zase tvoří OSB desky a plech.

Slepice rády hřadují - na větvích, nábytku i na plotě Zdroj: andrea lehmkuhl / Shutterstock.com

Kvalitní podlaha a dostatek světla jsou základ

Následně si připravte prkna na podlahu a zdi. Nezapomínejte na to, že slepičky potřebují světlo, udělejte jim tedy do kurníku okno. Pak už vám budou chybět jen dveře a vybavit slepičkám vnitřek kurníku. Dveře udělejte dostatečně velké, abyste se do nich v klidu vešli i vy.

Skvělé je mít i úložný prostor pro seno a další krmení. Interiér vybavte snáškovými hnízdy a hřadem. Na podlahy položte lino, uvidíte, bude se vám lépe kydat a uklízet než dřevěné desky. Na pět slepic vám postačí dvě snášecí hnízda.

Poslední věc, kterou je nutné připravit, je oplocení kurníku, a pak už se mohou začít stěhovat první slepičky. Pěkně se o ně starejte a brzy vás obdaří i vytouženými domácími vajíčky.

Na přesný videonávod se můžete podívat zde.