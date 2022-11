Znamení, která se příliš trápí minulostí, bere jim radost ze života. Jste to vy?

Někteří lidé se soustředí na budoucnost, jiní žijí jen v přítomnosti a další se neustále ohlížejí do minulosti. Do které kategorie patříte? Rozhoduje o tom i vaše znamení zvěrokruhu. Kdo patří mezi největší nostalgiky, kteří se rádi ztrácejí ve svých vzpomínkách a často se trápí svou minulostí?

Rak (22.6. - 22.7.)

První v pořadí jsou lidé narození ve znamení Raka, kteří jsou nejnostalgičtější ze všech. Rak si své dětství a obecně vzpomínky na vzdálené časy spíše idealizuje. Je velmi citlivý, připoutá se k věcem, k lidem, ale i k místům, kde žil, a nosí je navždy ve svém srdci. Stačí mu minimální podnět, aby se vrátil v čase a znovu rozdmýchal dřímající emoce. Rak rád pociťuje nostalgii, občas si i popláče, vzpomínky ho někdy uvrhnou i do těžké melancholie.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Kdo by to byl řekl, že znamení Blíženců má sklony k nostalgii. Blíženci jsou bezstarostní, nechtějí zestárnout a s přicházející dospělostí a během stárnutí je často přepadávají nostalgické vzpomínky po časech mládí, kdy byli naprosto svobodní a užívali si zábavu. Takové vzpomínky na mládí pro ně bývají mučivé. Naštěstí netrvají příliš dlouho, Blíženci si rychle najdou nové podněty, které jim zaměstnají mozek.

Blížence často přepadávají vzpomínky na dobu mládí. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Štír ve své složité a mnohostranné duši skrývá hlubokou nostalgii po minulosti. Zejména pro lidi, na kterých mu záleželo, příbuzné, přátele nebo staré lásky, kteří jsou už dávno pryč. Dokonce i místa a vůně v nich probouzejí dřímající emoce a v mžiku je katapultují zpět v čase. Rak nedává všem najevo svůj smutek, často probuzený nostalgií, přesto je schopen silných emocí a slovy nepopsatelné bolesti. Jeho tajemná a záhadná povaha ho činí nerozluštitelným, zdá se chladný a neproniknutelný. Ve skutečnosti je Štírovo srdce něžné a připravené roztát při první nostalgické příležitosti. To však vědí jen ti, kteří ho dobře znají.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Lidé narození ve znamení Ryb se také rádi trápí minulostí, je to dáno hlavně tím, že mají romantickou duši. Sbírají vzpomínky na vzdálená místa, lidi, časy a uchovávají je ve svém srdci na věčně časy. Rádi se ztrácí ve vzpomínkách a idealizují si je. Ryby jsou také sentimentální, žijí z emocí, milují střídání úsměvů a pláče. Nostalgie je může destabilizovat a trvá několik dnů, než se vzpamatují.

Ryby si často prohlížejí staré fotografie. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Býk není přehnaně nostalgické znamení, ale zasluhuje si poslední místo v tomto žebříčku, protože i když je realistický a žije v současnosti, čas od času si rád dopřeje luxus nostalgie. Někdy myslí na šťastné chvíle z minulosti sdílené s blízkými. Bohužel ho tyto vzpomínky mnohdy citově rozruší, ale díky dokonalému sebeovládání se Býk nenechává přehnaně svádět sentimentalitou.

Právě vyšel speciál časopisu Vlasta Horoskopy 2023

Najdete v něm hvězdné předpovědi od jedné z nejlepších českých astroložek Jarmily Gričové. Zajímá Vás, co vás čeká v lásce, vztazích, financích i kariéře a na co se zaměřit v příštím roce? Jako bonus v časopise najdete velký a podrobný úvod do numerologie, díky kterému se stanete znalcem. Pokud jste ještě neslyšeli o reflexní terapii, i tu vám speciál Vlasty Horoskopy 2023 představí.

V prodeji za 59 Kč nebo k objednání ZDE.

Vlasta speciál horoskopy Zdroj: VLM



Zdroje: www.donnamoderna.com, www.elitedaily.com