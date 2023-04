Všude byl, všechno zná: Tyto muže nemá nikdo rád, každého jen poučují. Znáte je?

Říká se jim Všeználci a mnohým z nás lezou pěkně na nervy. Chvástají se stále a všude, jejich nutnost dávat najevo, jak jsou nejlepší, je neskutečně otravná. Svůj vliv na toto chování má i astrologie. Určitě takové muže znáte, nebo ho máte dokonce doma? O jaká znamení zvěrokruhu se jedná?

Panna (23.8. - 22.9.)

Muži narození ve znamení Panny věří, že mají všechny potřebné informace a zkušenosti. Mají tendenci mít pocit, že jsou skvělí ve zvládání situací a výzev, které jim přijdou do cesty, takže se rádi podělí o své znalosti. Což není nic proti ničemu, jenže muži v Panně poučují kohokoli a kdekoli. Panna toho člověka ani nemusí moc dobře znát, aby mu "skvěle” poradila. Jakmile narazí na někoho, kdo si není příliš jistý v kramflecích, doslova se na něj nalepí a začne mu řídit život.

Muži Panny nejčastěji ženám radí, jak mají řídit. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozorohové během svého života získají úctyhodnou moudrost, zejména pokud jde o finanční záležitosti. Nemohou vystát pohled na lidi, jak vyhazují své peníze nebo dělají hloupá rozhodnutí. Ne vždy chápou, že ostatní lidé nejsou tak disciplinovaní nebo opatrní jako oni a že lidé mají právo žít svůj život tak, jak chtějí. A tak se montují do záležitostí ostatních, často proniknou do jejich soukromí a začnou ovládat jejich rozhodnutí.

Rak (22.6. - 22.7.)

Muži ve znamení Raka se chovají jako rodiče, i když v dané situaci o rodičovskou roli vůbec nejde. A to může být problém. Chvástají se, co všechno zažili a kde všude byli a začnou druhým přikazovat, co mají dělat a dokonce je kontrolovat. Jejich chování se nedá dlouho vydržet.

Bývají to často směšní chvástači. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Lidé se zdají být slepí k věcem, o kterých si Blíženci myslí, že jsou tak samozřejmé, takže cítí povinnost na věci upozornit. Blíženci se mohou zdát trochu vlezlí, často poučují ostatní a někdy je dokonce i ponižují, aby ukázali světu, jak jsou oni chytří. Mají pocit, že mají jasnou představu o tom, co je správné a co špatné, a co musíte udělat, abyste měli svůj nejlepší život.



