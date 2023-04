Největší slaboši podle horoskopu: Tihle muži se nezmůžou nikdy na nic. Znáte je?

Máte po svém boku ukňouránka, který se neustále drží máminy sukně a nezvládne vyřešit žádný problém? Pak nejspíš patří mezi ta znamení zvěrokruhu, ve kterých se rodí ti největší slaboši. Která znamení zvěrokruhu to nejčastěji bývají?

Mysleli jste si, že jste našli muže svých snů, ale po pár týdnech jste přišli na to, že je váš partner naprosto neschopný samostatné akce? Má cenu ho zkoušet změnit? Pokud patří mezi následující znamení zvěrokruhu, tak to spíše vzdejte, ten už zřejmě jiný nebude!

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Muž ve znamení Vodnáře je klasický maminčin mazánek a povoláním syn, který nikdy nemusel nic dělat sám, vše za něj zařizovali rodiče a vychovali z něho tím slabocha. Patří sice do dobře situované rodiny, tudíž by po jeho boku o peníze nejspíš nebyla nouze, ale jde především o to, zda byste upřednostnili blahobyt nad opravdovým štěstím.

S mužem ve znamení Vodnáře si totiž nebudete mít příliš co říct. Nemá na nic svůj názor, nic ho nezajímá a v podstatě mu jde jen o to, aby měl plné břicho a zaplacený internet. Nemá žádné koníčky ani zájmy. Jeho ideálním dnem je ten, kdy se bude válet v posteli a vy nebo maminka mu budete posluhovat.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci nebývají vůbec cílevědomí, ale ani pracovití a bohužel často ani moc chytří. Často se navíc chovají jako slaboši. Život po jejich boku je tedy jedna velká tragédie, protože ve většině případů v životě nic nedokážou. Možná si zpočátku myslíte, že se to zlepší, že Raka vyburcujete k nějaké akci, bohužel to tak ale nebude. Toto znamení je spokojené tak, jak si žije a nehodlá na tom nic měnit.

Pokud si tedy chcete dělat doma vše sama, o všem rozhodovat, ale vše i platit, vyrábět či zařizovat, Rak je pro vás ideálním partnerem. V opačném případě ale raději nohy na ramena. Nejen, že vám muž ve znamení Raka s ničím nepomůže, ale pokud si s ním pořídíte dítě, můžete si být jisti, že budete mít doma na starosti děti dvě. Nebude schopný děti ani pohlídat, natož aby jim uvařil či se o ně postaral.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Muži ve znamení Ryb jsou vysoce emocionální, pochybují o sobě a velmi snadno se vzdávají, což je jejich velká chyba a ženy je kvůli tomu nechtějí. Nebaví je, že se jich muž v Rybách nikdy nezastane, neumí nikoho seřvat, natož aby si stál za svým názorem. Stačí, když na něj někdo jen lehce zvýší hlas a toto znamení se rozklepe, znejistí a neví co se sebou. Je tedy velmi snadným cílem, čehož silnější muži často využívají.

Není moc žen, které by chtěly po svém boku mít uplakánka schovávajícího se před každým problémem a není divu. Vždyť žena má spoustu práce s rodinou a poslední, co chce, je řešit jeho průšvihy pramenící z neschopnosti se vzepřít. Kdyby si muž narozený ve znamení Ryb občas uměl dupnout, bylo by to jen k jeho prospěchu.