Novoroční předsevzetí podle horoskopu: Které by si vaše znamení nikdy nemělo dát

Pokud se vám zápisník naplnil seznamem novoročních předsevzetí, možná byste si měli uvědomit, že z povahy svého znamení zvěrokruhu některá prostě nejste schopni splnit. Mohou za to hvězdy a to prostě neovlivníte. Jaké předsevzetí byste si podle horoskopu nikdy neměli dát?

Beran (21.3. - 20.4.)

Předsevzetí, jak si letos konečně koupíte novou věc, na kterou šetříte už tak dlouho, je ve vašem případě opět zbytečná. Stejně to neuděláte, i když vám horoskop na nový rok finančně přeje. Jste urputní šetřílci, kteří se těší pohledem na balík peněz schovaný někde pod matrací.

Býk (21.4. - 21.5.)

Ano, víme jak zuříte každý prosinec, když si stoupnete na váhu a jak si každý první leden dáváte za úkol v tom novém roce zhubnout. Hvězdy také vidí, jak se vám to půl roku daří a druhý půlrok naopak. Je to začarovaný kruh a i když máte dostatek zarputilosti, ve shazování přebytečných kil se vám nedaří. Přestaňte se stresovat a sledovat každé kilo a spíš než z plánů se radujte z přirozeného pohybu.

Přestaňte se stresovat zapisováním hubnoucích úspěchů a neúspěchů. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Jedno z nejčastějších plánů do nového roku, která si lidé dávají, je to, že konečně přestanou kouřit. Hvězdy vědí, že takové plány s úderem půlnoci máte i vy. Pokolikáté už? Víme, je to těžké v sobě neustále krotit ty dvě osobnosti, které se nemohou dohodnout. Jedna by chtěla přestat a ta druhá jí v tom neustále brání.

Zkuste kouření jen omezit, i to je úspěch. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Přátelé a rodina vás neustále kritizují, že vás nepotkají na žádné společenské události, jak je rok dlouhý. Nepodléhejte tomuto tlaku a hlavně si nedávejte předsevzetí, že budete více společenští. Jste prostě rodinný typ a nelépe se cítíte mezi nejbližšími a doma. Nedělejte nic proti své vůli a nechoďte za každou cenu někam, kde se nebudete cítit dobře.

Lev (23.7. - 22.8.)

Každý rok si dáváte předsevzetí, že začnete sportovat, ale nikdy jej nesplníte. Ani letošní rok nebude výjimkou. Přestaňte se obelhávat a uvědomte si, že pohyb nikdy nebude patřit mezi to, co bude vaše znamení bavit. Zůstaňte ležet na gauči a nechte slunce svítit na vaši majestátní hřívu. Kvůli svému zdraví byste však na nějaký pohyb myslet měli, co takhle si dát do ročního plánu alespoň nějakou procházku. To udělat můžete.

Pro Lvy by bylo fajn začít sportovat. Z gauče se to dobře plánuje, hůř plní. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Své datum narození nezměníte, tak už si přestaňte plánovat, jak od nového roku změníte svůj přístup k práci i k druhým. Stejně budete lpět na maličkostech a neustále budete každého napomínat, aby své úkoly plnil perfektně. Ano, perfekcionismus není někdy na škodu, ale každý extrém je špatný. I když se snažíte házet věci za hlavu, nedokážete to. Zkuste si pro začátek vybrat jednu věc, na které tolik v životě nezáleží a na té nelpěte. Dokážete to?

Panny, zkuste vybrat jednu věc, která nemusí být dokonalá. Dokážete to? Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Vaše snaha o rovnováhu je někdy tak urputná, že byste se i letos na své předsevzetí dělat svět spravedlivým místem měli jednoduše vykašlat. Stejně víte, že toho nikdy nedosáhnete. Zbytečně vydáváte energii tam, kde to stejně nezměníte. Raději se zaměřte na své osobní vztahy, zejména s partnerem. Není tam něco potřeba vyvážit?

Štír (24.10. - 22.11.)

Pokud setrváváte v dlouhodobém vztahu, určitě si stejně jako loni budete plánovat, jak si konečně promluvíte se svým partnerem a konečně vyřešíte vše, co mezi vámi stojí. A stejně jako loni k tomu během dvanácti měsíců nenajdete odvahu. Na co si taková předsevzetí dávat? Zamyslete se však, zda letos už není pozdě cokoli řešit.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Zase si plánujete, jak budete více doma s rodinou? Hvězdy ví, že vás každý rok touto dobou sužují výčitky, že si své blízké ani neužijete. Jenže vaši povahu nelze změnit. Vydržíte sedět u domácího krbu možná první měsíc, ale pak vezmete nohy na ramena a pryč do světa, nebo aspoň do jiného města. Vždyť tak rádi poznáváte nová místa a lidi.

Střelci, už si vybíráte termín vaší další cesty do zahraničí? Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Ano, váš diář se na stránce s posledním dnem v roce zaplnil dlouhým seznamem toho, co musíte splnit během dvanácti měsíců a nikdo nepochybuje, že to splníte. Předsevzetí berete jako pracovní úkol a vy jste přece v jejich plnění nejlepší. Jenže pozor, ne každý úkol jste schopni splnit. Vaší největší slabinou je váš volný čas. I když si často plánujete, že letos si konečně dopřejete čas jen pro sebe, pro odpočinek, pro zábavu, málokdy to splníte. Práce je pro vás prostě důležitější.

I když si do kalendáře Kozorozi poctivě zapíšou plán na odpočinek, stejně ho nesplní. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Rádi bilancujete a ani tyto poslední prosincové dny tomu není jinak. Důležité jsou pro vás mezilidské vztahy, rádi se bavíte, vyhledáváte společnost, setkáváte se s přáteli. Vždycky koncem roku zjsitíte, že ne všichni vám přinášejí pozitivní energii a každý rok si dáváte předsevzetí, že už konečně některé osoby se svého života vymažete. Stejně to nedokážete, tak je lepší si takové plány už nevytyčovat. Jak dlouho však vydržíte potkávat se s lidmi, kteří vás vysávají?

Vodnáři jsou připraveni zaplnit diář termíny schůzek. Kteří lidé za setkání stojí? Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Svým životem si bezstarostně proplouváte a je až s podivem, jak vám v něm všechno prochází. Víme však, že svými blízkými býváte často kritizováni za to, že jste málo zodpovědní, nestaráte se o věci, o které máte, a vůbec berete život tak nějak s lehkostí. Pokud podlehnete tomuto tlaku a začnete si dávat předsevzetí brát svět kolem mnohem vážněji, nic dobrého vás nečeká. Jen stres a nervozita. Plujte si dál a řešte jen to, co by vás o klidné vody připravilo, až když to bude skutečně vážné.



Zdroje: stylecaster.com, www.cosmopolitan.com