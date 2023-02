Největší podrazáci podle horoskopu. Která znamení vás s radostí podvedou?

Na některá znamení zvěrokruhu byste si měli dát pozor. Díky svému datu narození a znamení zvěrokruhu mají tendence být mazaní, zákeřní a snadno vás podrazí. Zajímá vás, o jaká znamení se jedná?

Beran (21. 4. – 21. 5.)

Tvrdá hlava a pořádně horká. Berani jsou tím pověstní. Berani také hodně spoléhají na svou mazanost. Zjevně věří, že jsou chytřejší než ostatní, a z tohoto důvodu si také myslí, že jsou chytřejší než ostatní. Nemají proto často žádné zábrany podvádět.

Berani bývají také netrpěliví. Všechno musí mít hned a jakmile není po jejich, dokáží se pěkně rozzuřit. Jejich temperamentní povaha a nabubřelé ego je často dovedou na scestí záludnosti. Pokud se chcete vyhnout jejich zrádnému jednání, raději je nijak neprovokujte.

Pozor na Berany, bývají zákeřní! Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Na první pohled by vás ani nenapadlo, že někdo tak pracovitý jako Kozoroh může být i záludný. Tito lidé vás však podrazí zcela bez skupulí a udělají to klidně jen proto, že z toho budou mít nějaký prospěch, většinou spojený s kariérou. Také když se Kozoroh nějak cítí ohrožený na své těžké cestě, sníží se k záludnému jednání a podrazáctví. A to s jediným cílem, odstranit kohokoli, kdo mu stojí v trase či kopci, které tak rád zdolává.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Lidé narození ve znamení Panny vás podrazí klidně několikrát, a to v případě, že se jim znelíbíte. To se může stát snadno, protože nesnášejí ty, kteří nemají ve věcech řád a systém. Panny nenávidí bordeláře a chaotiky. Jejich puntičkářská povaha se projevuje i tak, že nejsou schopni v debatě uznat svůj omyl. Hádat se s nimi je náročné, raději to ani nezkoušejte. S gustem si vás vychutná a klidně bodne kudlu do zad.

Ryby často podvádí i ve vztahu. Zdroj: Profimedia

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Zrozenci v Rybách jsou zvláštní bytosti. Žijí si ve svém fantazijním světě, aby unikli realitě všedních dnů, která může být někdy krutá. A to Ryby špatně snášejí. Pokud je z jejich komfortu vyrušíte nebo je dokonce o možnost snění připravíte, očekávejte pomstu. Potřebují totiž svým životem proplouvat hladce a bez překážek. Pokud se jim to však z nějakého důvodu nedaří, zrada může být řešením. Myslí si o sobě, že jsou neomylní. Pokud někoho mazaně podrazí, nemají ani žádné výčitky svědomí.

