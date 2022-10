Nejprotivnější ženská znamení. S těmito ženami se nedá vydržet, natož s nimi žít

Život přináší spravedlivý podíl vzestupů a pádů, takže nemůžeme očekávat, že budeme za všech okolností vždy pozitivní a veselí. Ovšem u některých znamení zvěrokruhu převládá pesimismus více než u jiných, a to bez zjevných příčin. Mohou za to hvězdy. Která ženská znamení jsou tak protivná, že se nedají vystát?

Býk (21.4. - 21.5.)

Lidé narození ve znamení Býka rádi stojí pevně nohama na zemi, takže nemají rádi, když se dějí nepředvídatelné věci. Jakmile se setkají s překážkou nebo se setkají s někým, kdo nesdílí jejich úhel pohledu, jejich přirozenou reakcí může být pocit ochromujícího pesimismu. Tyto ženy se stanou nesnesitelnými protivami, často mívají i tvrdé a neomalené poznámky.

Rak (22.6. - 22.7.)

Rak je vysoce citlivé znamení, u žen to platí dvojnásob, takže jim stačí málo ke změnám nálady. Nikdo z jejich blízkých tyto výkyvy nechápe, jakmile ukáží svou negativní tvář, bývá to s ženami Raka k nevydržení. Když je přepadne pesimistická nálada, mají tendenci se uzavřít do sebe a přestávají komunikovat. Mívají pocit, že se proti nim všichni spikli, a každou maličkost si berou velmi osobně.

Panna (23.8. - 22.9.)

Ženy zrozené v Panně dokáží být pěkně nepříjemné a pesimistické, což způsobuje jejich neustálá touha po dokonalosti. Jakmile se jim nedaří nebo věci nejsou perfektní, upadnou do trudné nálady a jsou pěkně protivné. I zdánlivě bezvýznamné věci, jako kapající kohoutek, jim mohou totálně zničit celý den. Svým nepříjemným chováním tak kazí náladu i všem kolem a vůbec jim to nevadí. Vyjít s takovými protivnými ženami chce skutečně hodně trpělivosti.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři jsou takovými detektivy zvěrokruhu, ženy v tomto znamení zrozené bývají nedůvěřivé, nenávidí, když se jim lže a neustále pátrají po pravdě. Musí odhalit a znát všechna tajemství. Tato nedůvěřivost z nich často dělá protivná stvoření, reagují podrážděně, trpí neklidem a odráží se to pak negativně i na jejich vztazích. Většinou totiž hledají pravdu tam, kde to není potřeba. Ubližují tak nejen sobě, ale i svým blízkým.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Vzhledem k tomu, že Kozorohu vládne planeta Saturn, bývají od přírody velmi vážní. A to je přivádí k tomu, že snadno sklouznou do pesimistického stavu – zvláště když se jejich plány zvrtnou. Ženy v Kozorohu dokáží být velmi náladové a jejich kyselý obličej vám dokáže zkazit celý den. Když se jim něco nedaří, nemohou pokračovat ve své cestě vpřed, umí být pěkně negativní, protivné a hodně tvrdé k ostatním. Je to také dáno tím, že neumí udržovat správnou rovnováhu mezi prací a zábavou.



