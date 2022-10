Nejspolehlivější znamení zvěrokruhu. Tyto ženy dodrží, co řeknou. Patříte k nim?

Někteří lidé tu pro vás budou, ať se děje cokoliv. Můžete se spolehnout na to, že se v případě potřeby ukážou a přenesou vás přes hory. Udělají cokoliv, aby vám poskytli podporu. Tyto vlastnosti souvisí s astrologií. Která ženská znamení patří mezi ta nejspolehlivější?

Panna (23.8. - 22.9.)

Lidé narození ve znamení Panny jsou perfekcionisté a můžete jim upřímně říkat věci, které ostatní neradi slyší. Věnují pozornost detailům a jsou neuvěřitelní praktičtí. Právě tyto vlastnosti z nich dělají nejspolehlivější znamení zvěrokruhu. Panny jsou vynikajícími poradci a patří mezi nejdůvěryhodnější jak doma mezi členy své rodiny, tak mezi svými přáteli a spolupracovníky. Pokud jsou povzbuzováni a cítí podporu, nikdy vás nezklamou.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Zrozenci v tomto zemském znamení jsou jedni z nejodolnějších a nejspolehlivějších lidí. Jsou vysoce efektivní a soustředění a rádi tvrdě pracují na jakémkoli úkolu, který jim přijde do cesty. Astrologové tvrdí, že když se Kozoroh na něco zaměří, obvykle toho dosáhne na výbornou. Mít za přítele zrozence v Kozorohu znamená mít vedle sebe spolehlivého parťáka, kterému můžete zavolat v kteroukoliv denní i noční hodinu, vždycky vám pomůže.

Kozoroh vás vždy podpoří a pomůže vám. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Býci jsou prakticky zaměření, rádi se cítí užiteční a je pravděpodobné, že budou mít řešení pro jakýkoli problém, který jim bude předložen. Býk vám také vždy nabídne rameno, abyste se na něm mohli vyplakat. Pokud se k němu budete chovat laskavě, můžete se na něj spolehnout.

Rak (22.6. - 22.7.)

Stejně jako Ryby, také Raci spadají do kategorie citlivých vodních znamení. Tito lidé jsou velmi spolehliví, vždy jsou připraveni pomoci ostatním. Astrologové Raky přirovnávají k matkám, které mají vždy po ruce všechno, co jejich děti potřebují. Pokud se dostanete do potíží, zavolejte Rakovi. Na jeho podporu se můžete spolehnout.

Rak vám pomůže kdykoli se dostanete do potíží. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři vědí, jak věci dotáhnout do konce, a obvykle se neradi řídí pokyny ostatních. Jsou jedním z „pevných” znamení, což znamená, že si cení stability a mají své vyšlapané cesty, ze kterých jen neradi ustupují. Pokud jste si nejprve nezískali jejich důvěru a respekt, s jejich podporou moc nepočítejte. Jakmile se však ocitnete na jejich straně, poskytnou vám cokoli budete potřebovat.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Lidé narození ve znamení Ryb jsou také neuvěřitelně spolehliví. Většinu času nejsou příliš realističtí a mají tendenci žít s hlavou v oblacích, ale tato zasněná povaha neznamená, že nejsou spolehliví. Vždy tu pro vás budou, když budete potřebovat zejména emocionální podporu, protože Ryby bývají velmi citlivé a dokáží snadno rozpoznat, když vás něco trápí.



Zdroje: bestlifeonline.com, www.yahoo.com