Velký zcela komplexní horoskop na březen 2023: Co čeká právě vás?

Měsíc březen klepe na dveře. Přijde jaro a příroda se pomalu začne probouzet ze svého spánku. I my lidé bychom se měli připravit na příval nové energie, která bude kolem nás proudit. Se stále větší silou životodárného Slunce budeme cítit změny, které se kolem nás dějí. Přečtěte si, co pro právě vaše znamení tento vzrušující měsíc nachystal.

Na velký horoskop na břežen se můžete podívat v tomto videu:

Beran (21.3. - 20.4.)

Někteří Berani se cítí zablokovaní a nevědí, kam jít. Pokud nejste spokojeni s tím, jak se k vám chovají lidé kolem vás a svět, pak je čas něco změnit. Protože nemůžete změnit lidi kolem sebe, možná je na čase, abyste se zamysleli nad tím, co od života chcete.

Díky svým minulým myšlenkám a činům jste tam, kde jste právě teď. Tento měsíc budete mít také příležitosti k humanitárním akcím. Dělat věci pro druhé vám může pomoci přemýšlet o své situaci z jiného úhlu. Získejte pomoc od terapeuta nebo se připojte k podpůrné skupině pro nové nápady na způsoby, jak vyřešit své problémy.

Berani, zkuste přemýšlet nad věcmi z jiného úhlu. Zdroj: Shutterstock

Býk (21.4. - 21.5.)

Březen 2023 přináší pro Býky měsíc reflexe. S problémy druhých, které tíží vaši mysl, je důležité mít na paměti, že pomoc můžete nabídnout pouze tehdy, když o to požádáte. Přijměte sílu trpělivosti a pozorování a využijte toho jako příležitost osvobodit se od minulé odpovědnosti.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Březen přináší pro Blížence nové příležitosti, jak převzít kontrolu nad svými povinnostmi a činit rozhodnutí, která jsou v souladu s jejich hodnotami. Po měsících tvrdé práce je čas vychutnat si radost ze setkání s přáteli, rodinou a novými známými. Využijte společenských příležitostí a investujte do vztahů, protože to prospívá oběma stranám. Přijměte to jako změnu tempa, která přinese nové poznatky a zkušenosti.

Potkávejte se s přáteli. Zdroj: Shutterstock

Rak (22.6. - 22.7.)

Podle horoskopu na březen 2023 je pro Raka čas k akci a povinnostem. Využijte příležitost udělat si pořádek v životě a eliminujte veškeré zbytečné harampádí, které vás brzdí. Vaše kreativita a přizpůsobivost budou testovány, když se objeví neočekávané události. Někdo nebo něco se může objevit z minulosti kolem 1., 10. nebo 19. dne v měsíci březnu.

Březen bude pro vás obdobím mnoha změn a nových příležitostí. Budete se cítit plni energie a optimismu a budete mít chuť pustit se do nových projektů a dobrodružství. Vaše kreativita bude na vrcholu, takže toho využijte a zapojte se do něčeho, co vás baví. Vaše komunikační schopnosti se zlepší, takže se nebojte prosadit své názory a myšlenky. Dbejte však na to, aby vaše sebevědomí nešlo příliš daleko a aby se vaše rozhodnutí neukázala přehnaná. Pamatujte také na to, že komunikace je klíčová, a tak byste měli své názory a potřeby komunikovat jasně a přesně.

Lev (23.7. - 22.8.)

Přijměte vzrušení a energii ve vzduchu. Vaše smysly budou posíleny a budete vyzařovat magnetickou auru očekávání. Změna prostředí může být právě to, co potřebujete, pokud se naskytne příležitost k cestování. Buďte ve střehu před potenciálními novými obchodními příležitostmi, ale vše si dobře promyslete, než učiníte 4., 13. nebo 22. března jakákoli důležitá rozhodnutí.

Březen 2023 bude pro vás také obdobím introspekce a reflektování. Budete mít chuť zpomalit a zamyslet se nad svým životem a cíli. Bude pro vás důležité najít rovnováhu mezi vašimi pracovními a osobními zájmy a přestat se plést do věcí, které vás jen vyčerpávají. Vaše sebevědomí bude zářit, což vám pomůže při rozhodování a prosazování svých názorů. Dbejte však na to, abyste nepodceňovali potřeby ostatních a byli dostatečně empatičtí. Březen bude také dobrým obdobím pro navázání nových vztahů a přátelství. Pamatujte si, že dobré vztahy jsou založeny na důvěře a vzájemném respektu.

Panna (23.8. - 22.9.)

Tento měsíc máte příležitost využít své intuitivní schopnosti a získat nový pocit síly. 10. března nebo kolem tohoto dne by tento duchovní vhled mohl přivést jeden z vašich podniků do nových výšin. Tento měsíc možná zjistíte, že hledáte samotu a klid, takže pokud se naskytne příležitost k výletu, udělejte si pauzu a načerpejte energii. Reflexe a meditace pomohou posílit spojení se svým duchovním já a budete tak schopni činit důležitá rozhodnutí s jasnou myslí.

Ke konci měsíce mějte oči otevřené, protože se mohou objevit nové projekty. Udržování vztahů s kolegy a využívání jejich podpory bude klíčem k úspěchu ve vaší práci. I když se občas můžete cítit osaměle, věřte, že vše dopadne nejlépe. Vaše vnitřní problémy v tomto měsíci mohou pramenit z touhy po větší osobní svobodě, proto si udělejte čas na pečlivé zvážení svých rozhodnutí, než začnete jednat.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Březen je pro Váhy měsícem přizpůsobení se novým povinnostem. Navzdory dočasným omezením se snažte vidět pozitivní aspekty těchto nových povinností a zachovejte si smysl pro humor. Cestování za komunitními nebo rodinnými záležitostmi může nastat kolem 9., 18. nebo 27. března, se směsí frustrace i šťastných okamžiků.

Podle horoskopu na březen 2023 se v tomto období mohou objevit i zdravotní problémy. 4., 13., 22. a 31. může přinést nový směr ve vztazích a Váhy se budou muset ujmout vedení. Udělejte si čas na odpočinek a udržení kontroly nad emocemi. Celkově bude březen pro Váhy měsícem růstu a osobního rozvoje.

Přijde období cestování. Zdroj: Shutterstock

Štír (24.10. - 22.11.)

Tento měsíc můžete obdržet nabídku na obchodní příležitost. Může to být lákavé, ale buďte opatrní a věnujte čas důkladnému zvážení potenciálních výhod a nevýhod, než se rozhodnete. Vaše emoce mohou být vysoké, takže je důležité zůstat při zemi a rozhodovat se na základě rozumu, nejen pocitů.

Postarejte se o všechny nevyřešené záležitosti na začátku měsíce a udržte si pořádek ve svých financích tím, že na konci měsíce srovnáte své účty. Ve dnech 4., 13., 22. a 31. března můžete mít nabitý program. Buďte si jisti svými volbami a nenechte ostatní ovlivňovat vaše rozhodnutí. Zvažte výlet 6., 15. nebo 24. března, abyste načerpali síly a našli nějakou útěchu.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Pro Střelce je březen rozhodně časem osobní i duchovní transformace. Budete muset možná přijmout nový závazek k dietě a zdraví. I když možná zjistíte, že vaše vztahy nabývají nové dynamiky a zdají se trochu více omezující, dejte si čas na to, zda to cítíte správně.

Můžete zjistit, že vy a ti, které milujete, jste si ještě bližší, než jste si představovali. Děti se mohou stát katalyzátorem vašeho osobního růstu a expanze a je zde pocit spojení s mládím, které rozzáří vaše srdce novými sny a možnostmi. Cestování může být letos spojeno více s prací, ale budete si ho užívat.

Děti se stanou pro Střelce katalyzátorem osobního růstu. Zdroj: Shutterstock

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Podle horoskopu na březen se zdá, že rušné tempo, které zažíváte, bude pokračovat až do 20. března, kdy posun v energiích naznačuje, že se vaše pozornost zaměří na vaši rodinu, soukromé záležitosti a záležitosti kolem nemovitosti. Poté to také vypadá, že vaše potřeba soukromí bude silnější než obvykle, takže je to vhodná doba, abyste se vyhnuli zbytečným závazkům mimo váš domov.

Vodnář (21.1. – 20.2.)

Podle vašeho měsíčního horoskopu budou hvězdy vytvářet silný tok kreativity a štěstí, protože proudí magickou energií. Buďte připraveni rychle se posunout, když se vám z ničeho nic objeví příležitost, která může vaši kariéru obrátit novým mocným směrem. Tento rok se stanete známým jako řešitel problémů, protože nejenže vaše logická mysl bude pracovat přesčas, ale vaše intuice bude stoupat s dokonalou přesností.

Vodnáři, vnímejte silný tok kreativity a štěstí. Zdroj: Shutterstock

Ryby (21.2. - 20.3.)

Rok 2023 je pro Ryby měsícem lásky. Zdá se, že láska proudí z těch nejpodivnějších a nejneobvyklejších míst. Možná, že místo toho, abyste se ptali, kde je láska, se budete ptát, koho si mohu vybrat v této spoustě romantických možností. Vaše tvůrčí energie stoupá a možná zjistíte, že se učíte prozkoumávat podivná a exotická místa vaší duše.

Vaše kariéra se dramaticky změní a vy zjistíte, že pracujete s lidmi, kteří vám pomohou kreativněji projevit váš talent. Připoutanost, kterou cítíte k určitému příteli, může získat novou dynamiku, protože ve vašem světě je právě teď osoba, která bude fungovat jako hnací motor, který vám pomůže dosáhnout vašeho osobního poslání v životě.



Zdroje: zeny.iprima.cz, www.yearly-horoscope.org