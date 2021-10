Vyrobte si jednoduchý dušičkový věnec na hrob: Je krásný a nestojí skoro nic

Památka zesnulých, lidově dušičky, se kvapem blíží. Víkendy před a po druhém listopadu budou ve znamení návštěv hřbitovů, úklidu a zdobení hrobů. Vyrobte si k této příležitosti krásný věnec, který je levný a zvládne ho i méně nadaný kutil.

Oslava dušiček souvisí se svátkem Všech svatých, který spadá na 1. listopad. Tento svátek má hlubokou historii, jež sahá až ke Keltům. Ti slavili tzv. Samhain, který byl podle keltské tradice časem, kdy se duše zesnulých vrací domů a jejich příbuzní jim svítilnami z vydlabaných řep pomáhají na cestě do podsvětí. Od středověku je Památka zesnulých spojena s křesťanskou tradicí. Začaly se sloužit mše, věřící pořádali průvody na hřbitovy a začali zdobit hroby.

Věnec na hrob

Dušičkové věnce patří mezi stálice podzimní výzdoby hrobů. Dlouho vydrží, jsou odolné vůči povětrnostním podmínkám a dají se lehce vlastnoručně vyrobit. Kruh symbolizuje propojení života a smrti i koloběh nekonečna. Na rozdíl od adventního věnce, může být více střapatý a vyrobený z hořlavých materiálů.

Dušičkové věnce patří mezi stálice výzdoby hrobů. Zdroj: Profimedia

Jak vyrobit dušičkový věnec

„Dvakrát měř, jednou řež." Tato průpovídka platí i při výrobě dušičkového věnce. Ozdobený korpus bude totiž o cca 5 cm větší. Při jeho nákupu nebo výrobě s tím počítejte. V hobby marketech nebo v květinářství si můžete koupit polystyrenový, proutěný nebo slaměný korpus. Internetová cena se pohybuje od 10 do 150 korun, podle druhu a průměru. Dále budete potřebovat zelený vázací drát, kleště, tavnou pistoli nebo účinné lepidlo a dekorace. Za ty platit nemusíte. Na dušičkovém věnci skvěle vypadají větvičky s plody a další přírodniny, na které narazíte venku na procházce. Mějte na paměti jedno důležité pravidlo. Jelikož je začátek listopadu již pochmurný a deštivý, na věnec nedávejte žádné materiály, které by se mohly zničit větrem, deštěm, mohly by se odbarvit nebo pustit rez.

Chvojí na věnec

Jelikož věnec leží, stačí, když ho ozdobíte zeshora a po stranách. Korpus obalte chvojím z túje, cypřiše, stříbrného smrku nebo z borovice. Větvičky si nastříhejte na stejnou délku. Díky tomu bude věnec kompaktní. Nejprve na korpus připevněte drát a dvakrát ho obtočte. Postupně skládejte jednu větvičku na druhou a stahujte je drátkem. Jakmile se věnec zazelená, drátem ho ještě dvakrát obtočte, udělejte očko, tím provlékněte celou špulku a zatáhněte. Kleštěmi pak drát ustřihněte a jeho konec zapíchnete do věnce, aby se o něj nikdo neporanil.

Zdobení

I když dušičky souvisí s temnou smrtí, klidně použijte veselejší podzimní barvy, jako jsou světle zelená, oranžová nebo červená. Na základ tak můžete připevnit barevné spadané listí ze stromů, větvičku se šípky a jeřabinami, listy mahónie cesmínolisté, které se nádherně lesknou a zjemní celou strukturu věnce, větve tisu, šišky nebo lišejník. Věnec nemusíte zdobit celý. Velice moderně vypadá, když ozdobíte jenom 1/3 z celé plochy.

Tvorba obkladu

Nejprve na věnec naaranžujte zelené větvičky stromů a keřů, které mají jinou strukturu a barvu než základ. Dřevnaté konce očistěte a hluboko je zapíchněte do korpusu. Nemusíte nic lepit. Pokud máte pocit, že větvičky příliš trčí, zastřihněte je.

Nejprve na věnec naaranžujte zelené větvičky stromů a keřů. Zdroj: Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock.com

Drobné dekorace

Nyní je čas na konečně dozdobení. Do zeleného obkladu zapíchněte větvičky s plody jeřabin a šípků. Aby dobře držely, z drátu si vytvořte kolíček. Ustřihněte si cca 8 cm drátu, přeložte ho napůl a špičku s vytvořeným okem ještě mírně ohněte. Kolík zapíchněte doprostřed větvičky s plody. Perfektně ji zafixuje. Drobné dekorace, jako jsou šišky, kaštany, lišejník, mech, listy, kůru apod. přilepte tavnou pistolí nebo vteřinovým lepidlem.

Čistý hrob

Abyste zabránili znečistění hrobu, vytvořte věnci nožičky. Stačí, když si vezmete 4 korkové zátky od vína a ty přilepíte na spodní stranu věnce. Dušičková dekorace tak nebude stát ve vodě, hrob se neznečistí rzí z drátku a nebudete potřebovat nevzhledný igelit, který nejčastěji slouží jako podložka pod věnec.

Zdroj: www.ct24.ceskatelevize.cz, www.i-senior.cz, www.youtube.com, www.hobby.instory.cz