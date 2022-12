Zbyly vám vyloupané vlašské ořechy? Naše babičky je uměly zavařit do sklenic

Víte, co s vlašskými ořechy? Dají se uskladnit i ve sklenicích a vydrží opravdu dlouho. Naše babičky dobře věděly jak se s úrodou poprat, aby nic ze zahrady nepřišlo na zmar. Naučte se i vy zpracovat ořechy a uložte je do sklenic stejně, jako se to dělalo dřív.

Aby se vlašské ořechy nekazily

Nic nezamrzí tak, jako když do sladkého pečiva, které se vám báječně povedlo a vypadá i chutná skvěle, omylem přidáte pár žluklých ořechů. Jen několik takových jader zaručeně zničí celou várku koláčků, ani se nenadějete.

Vlašské, ale i další loupané ořechy jsou náchylné ke žluknutí kvůi svému vysokému obsahu tuku. Nejhorší možné podmínky k jejich uskladnění jsou teplo a vlhko. Pokud máte ořechy k rychlé konzumaci, pak vám vydrží několik týdnů. Dáte-li je do uzavřené nádoby nebo sáčku a uložíte do ledničky, ořechy se nezkazí alespoň tři měsíce, v mrazáku je můžete skladovat dokonce šest měsíců.

Máte pořád velké množství ořechů? Naložte s vlašskými ořechy jako se to dělalo dřív. Zdroj: Shutterstock

Skladování ořechů ve sklenicích

Jak se to ale dělalo dřív, aby ořechy vydržely déle bez ledniček a mrazáků? Triků měly naše babičky několik.

Ořechy se dají přidat do medu. V medu jsou ořechy konzervovány vysokou koncentrací cukru bez přístupu vzduchu a vody. Je to však jen téměř ideální způsob. I když jsou ořechy v medu vynikající i samy o sobě a lze je zpracovat do sladkých nádivek, uložení v medu jejich použití jistě limituje.

Vlašské ořechy a med se k sobě báječně hodí. Zdroj: Shutterstock

Druhou možností uložení ořechů do sklenic bylo skladování v soli. Nešlo však pouze o sůl, ale směs pilin se solí, kterou se ořechy prosypaly a ve sklenici uložily na chladné místo třeba do sklepa. Ořechy by měly být použitelné minimálně celou zimu až do jara, ale nesmí se k nim dostat vzduch a především vlhkost. Pak by totiž mohly začít plesnivět a kazit se.

Vlašské ořechy jsou nejen chutné, ale hlavně velmi zdravé. Zdroj: shutterstock.com

Zavařování vlašských ořechů na sucho

Jak zavařit ořechy na sucho do sklenic, se podívejte ve videu:

Ovšem je tu ještě další trik a tím je zavařování vyloupaných jader na sucho. Vyloupané, opláchnuté a osušené ořechy nasypejte do sterilizovaných uzavíratelných sklenic. Dobře víčko zašroubujte a běžným způsobem v hrnci naplněném vodou zavařte na 85 až 90 °C po dobu 30 až 60 minut. Dobu odhadněte podle velikosti sklenic. Po zavaření nechejte sklenice vychladnout a uložte je na chladné a temné místo. Vydrží vám tak celý rok.