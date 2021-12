Dárek na poslední chvíli: Vyrobte koupelnovou sůl. Vypadá jako z drahého obchodu

Potřebujete krásný dárek pro někoho milého? Luxusní koupelovou sůl doplňte třeba růží a heřmánkem, ale můžete vytvořit i své vlastní varianty.

Budete potřebovat:

250 g hrubé kamenné soli

50 g jemných ovesných vloček

hrst sušeného heřmánku

hrst sušených lístků růže

esenciální olej levandule nebo růže (nemusí být)

sklenice s víčkem

1. Připravte si všechny suroviny v množství, které potřebujete, ale zachovejte poměry ingrediencí, aby sůl skutečně voněla. Vločky jsou skvělé na pokožku, nevynechávejte je. Oves na povrchu naší kůže vytváří ochrannou vrstvu a ta uzavírá uvnitř vlhkost, a to potřebujeme.

2. Pokud přidáváte i esenciální oleje, přidejte je nejdřív k soli, promíchejte a pak teprve přidejte zbytek surovin. Začněte pár kapkami oleje a přidávejte je až do požadované intenzity vůně.

Zdroj: Shutterstock

3. Nakonec směs nadávkujte do sklenic, uzavřete a vytvořte ozdobný uzávěr. K balení můžete přidat i malé mušelínové pytlíčky, do kterých se dá sůl nadávkovat, aby se rozpustila, ale namočené sušené květiny se udržely pohromadě.

4. Můžete vyrobit i voňavá domácí mýdla. Potřebovat na ně budete mýdlový základ (koupí se běžně na internetu), který rozehřejete a kápnete do něj esenciální olej, třeba levandulový. Pokud chcete barvu, přidejte přírodní jíly (například z essential.cz). Do formiček dejte na dno sušenou levanduli a zalejte mýdlem. Když zatuhne, mýdlo je hotovo a zbývá ho krásně zabalit a třeba k němu přidat poukaz na masáž do osvědčeného salónu nebo do lázní.

Další dárky můžete vyrobit podle speciálního vydání časopisu Kreativ Vánoce.

Předlohu k vytištění cedulky si můžete zdarma stáhnout na eshop.kreativ.cz ve složce Návody a šablony zdarma.

Titulka Kreativ Vánoce Zdroj: Kreativ

Zdroj: Časopis Kreativ