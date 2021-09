Kolik dostanete ve výkupně za jednotlivé druhy hub? Nejdražší jsou lišky

Už rostou. Pomalu, ale jistě se lesy zaplní houbami, ale i houbaři. I ve výkupnách hub už se těší. Léto je u konce a nastává čas houbových žní. Víte ale, že si můžete sběrem hub i něco přivydělat? Výkupny hub už čekají, co jim přinesete!

Výkup hub není pro každého

Něco takového je u nás doma nemyslitelné. Houby smažíme, vaříme, sušíme, nakládáme a sami máme málo! I děti jsou již dobře vycvičenými houbaři, kteří bez praváka odmítají opustit les a smaženými masáky obložených krajíců spořádají jako dospělí. Ne, nepřeháním a jsem si vědoma toho, že jsou houby těžké do žaludku. Jsou to také jedny z mála dětí, které si zásadně objednávají houbovou pizzu a mykologickým atlasem zahánějí nudu. Od nás do výkupny nepřijde ani deko.

Hlavní houbařská sezóna přichází. Zdroj: MNStudio / Shutterstock.com

Baví vás houbaření? Výkupna vám za vaši práci zaplatí

Naštěstí pro výkupny hub, nejsou na tom všichni stejně. My jsme také jen víkendoví houbaři. Pokud vás sběr hub baví, máte čas a rostou, pak není důvod proč si nepřivydělat nějakou korunu navíc. Výkupna hub se najde rozhodně v každém kraji. Jen je potřeba trochu zapátrat. Pamatujte na to, že houby musí být zdravé a čisté, bez známek plísní, škůdců nebo jiného poškození. Nožku čili třeň od podhoubí neodlamujte, ale pěkně a čistě odřízněte nožem. Sbírejte jen to, co dobře znáte.

Kde hledat výkupny hub

Bohužel, když si najdete kontakty a většinou i internetové stránky, moc informací se nedozvíte. A má to důvod. Výkupny na svých stránkách většinou jen uvádějí telefonní číslo, na které se máte obrátit. Je to proto, že ceny hub se mění podle momentální situace. Můžete hledat také na Facebooku. Výkupny reagují okamžitě a do zpráv vám zašlou informaci o aktuálních cenách. Aktuálních toho dne! Pamatujte, že ceny se mění neustále, a proto je považujte pouze za orientační. Ceny jsou vázané na výskyt konkrétních druhů hub i červivost, resp. jakost. Výkupny je buď částečně zpracovávají anebo vše během 24 hodin rozesílají odběratelům, na trhy či do restaurací. Nenechte se oklamat palcovými titulky některých článků. Houby se na tržnicích prodávají za stovky, ale rozhodně se za ně nevykupují. Takové informace jen komplikují život personálu výkupen, který dnes a denně vysvětluje nespokojeným houbařům, že ceny na tržnici v Praze skutečně neodpovídají cenám ve výkupně.

Přebytek hub můžete prodat do výkupny. Zdroj: alicja neumiler / Shutterstock.com

Ceny ve výkupnách jsou za kilo

Máte představu, kolik si můžete přivydělat za kilo? A není kilo jako kilo. Nejenže se ceny různí podle druhů, ale také podle toho, zda jsou houby čerstvé nebo sušené. Sušené jsou dražší, protože na jejich „výrobu“ bylo potřeba veliké množství čerstvých hub. Co, myslím, víte moc dobře. Informujte se dobře o tom, jaké houby se vykupují právě u vás. Není to všude stejné.

Sušením houby výrazně zmenší svůj objem. Zdroj: iva / Shutterstock.com

Kolik vám výkupna hub vyplatí?

Momentální cena za kilo čerstvých lišek neboli kuřátek se pohybuje okolo 120 Kč. Je to proto, že jich je momentálně málo. Cena může klesnout až na 80 Kč. Hřiby pravé, smrkové jsou dražší a výkupny si je dělí podle jakosti. První jakost se nyní vykupuje za 270 Kč, ale v hlavní sezóně spadne až na minimum okolo 120 Kč. Křemenáče se pohybují mezi 50 až 70 korunami a kotrče se vykupují zhruba za 100 Kč. Ano, ty kotrče, o kterých se píše, že jsou raritou a naprosto fantastickým pokladem, který prodáte i za tisíc korun, se ve skutečnosti vykupují za stovku. Pokud se vám poštěstilo a prodali jste kotrč přímo do restaurace za několik set či jeden tisíc, pak se nám svěřte. I majitele výkupen by taková informace zajímala, teď se jí jen smějí.

Zavolejte si do blízké výkupny a radši se vydejte na pořádné praváky!

