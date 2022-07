4 nejzáludnější znamení zvěrokruhu: Na tyto lidi pozor, většinou vás podrazí

Nikdo není dokonalý a každý člověk má nějakou chybu či vlastnost, kterou se nechlubí. Vliv mohou mít i hvězdy. Pokud byste třeba potřebovali zjistit, které znamení propadne více záludnosti než jiné, jsou to tato čtyři.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Cílevědomost, šplhání do výšin bez odpočinku, ambice a pracovitost. Kozoroh je dříč a na své kariéře pracuje do úmoru. Sám o sobě není záludný, ovšem když se nějak cítí ohrožený na své trnité cestě, sníží se k záludnému jednání. A to s jediným cílem, odstranit kohokoli, kdo mu stojí v trase či kopci, které tak rád zdolává. Pokud tedy pracujete s Kozorohem, dejte si pozor, pokud se rozhodnete ohrozit jeho pozici. Můžete se snadno stát obětí jeho intrik.

Beran (21. 4. – 21. 5.)

Tvrdá hlava a pořádně horká. Berani jsou tím pověstní. A také svou netrpělivostí. Všechno musí mít hned, a jakmikle není po jejich, dokáží se pěkně rozzuřit. Jejich temperamentní povaha a jejich nabubřelé ego je často dovedou na scestí záludnosti. Pokud se chcete vyhnout jejich zrádnému jednání, raději je nijak neprovokujte.

Některá znamení jsou škodolibá a záludná. Zdroj: Profimedia

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Lidé narození ve znamení Panny jsou většinou uzavření do sebe a pokud k někomu cítí antipatie, dokáží to skvěle skrývat. Jejich život musí mít řád, systém a hlavně v něm musí být pořádek. Jejich puntičkářská povaha se projevuje i tak, že nejsou schopni v debatě uznat svůj omyl. Hádat se s nimi je náročné, raději to ani nezkoušejte. Panně se tím můžete snadno znelíbit a ona se pak uchýlí klidně i ke zrádnému jednání.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Jsou sice zábavné, ale často skrývají své postranní úmysly. Potřebují totiž svým životem proplouvat hladce a bez překážek. Pokud se jim to však z nějakého důvodu nedaří, zrada může být řešením. Myslí si o sobě, že jsou neomylní. Zároveň jsou poměrně citliví, takže se jich může dotknout i jednání, které druhá strana nemysela nijak zle.

