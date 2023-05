Dobrosrdečná znamení zvěrokruhu. Tyto ženy mají srdce anděla. Znáte takové?

Určitě máte ve svém okolí ženu, o které byste řekli, že má zlaté srdce anděla. Vyniká laskavostí a dobrosrdečností. Pak nejspíš patří mezi následující znamení zvěrokruhu.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ženy narozené ve znamení Ryby si myslí, že jsou nad věcí, ale každý ví, jak měkká srdce mají. Mají to největší srdce ze všech znamení zvěrokruhu. Tyto ženy bývají až extrémně soucitné – vědí, že vás něco trápí, a udělají, co mohou, aby vám pomohli. Vždy vás vyslechnou, skutečně s vámi cítí a udělají pro vyřešení vaší svízelné situace všechno, co je v jejich silách. Být laskavý k ostatním je však nijak neochabuje, naopak. Ženy Ryby jsou obdivuhodné.

Ryby pečují o své blízké. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Určitě není velkým překvapením, jak hodně jsou Raci emocionální. Jsou však starostlivější, než si sami připouštějí. Tyto ženy musí každý den někomu pomáhat, projevit laskavost, zejména své rodině, o kterou s velkou láskou pečují a ochraňují ji.

Beran (21.3. - 20.4.)

Možná si myslíte, že Beran je příliš zaneprázdněn, než aby se staral o ostatní lidi, ale opak je pravdou. Tyto ženy se hluboce starají o ostatní lidi, a i když se neustále s někým tvrdohlavě poměřují a soutěží, jejich hruď skrývá obrovské a láskyplné srdce anděla.

Panna (23.8. - 22.9.)

Ženy narozené ve znamení Panny jsou hluboce analytické a lpí na pořádku a systému. Neznamená to však, že se pod tou vševědoucí fasádou neskrývá dobrosrdečné srdce. Tyto ženy rády pomáhají, pravidelně přispívají na charitu, pomáhají potřebným ve svém okolí. Hluboce s těmito lidmi soucítí, ale nikdy to nedají najevo. Mají tendenci držet své city uvnitř sebe.

Panny velmi rády pomáhají. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Pokud si myslíte, že se ženy v Kozorohu soustředí jen na práci a vydělávání peněz, jde jen o to vás zmást. Jestli má někdo něžné a dobrosrdečné srdce, pak je to právě Kozoroh. Jen nedává najevo, jak je zranitelný, protože se bojí vypadat křehce. Za své emoce se stydí, a tak je raději skrývá. O to štědřejší jsou pak jejich dobrosrdečné činy. Kozorozi jsou utajení andělé mezi námi.



Zdroje: YourTango, Zodiac Story