Tato znamení zvěrokruhu přímo nenávidí změny a ničí je i běžné maličkosti

Změna je pro mnohé velmi děsivá věc, není pro ně právě příjemné vyjít ze své komfortní zóny. Nejvíce je děsí záhada, zda bude změna dobrá nebo špatná. Ne každý se dokáže změnám přizpůsobit tak snadno jako ostatní. Roli v tom hraje i astrologie. Která znamení zvěrokruhu patří mezi ta nejvíce konzervativní, která přímo nenávidí změny?

Býk (21.4. - 21.5.)

Býk je velmi trpělivý člověk, který rád zůstává věrný sám sobě a svým zásadám. Věří, že bez strádání není úspěchu. Mají tedy tvrdohlavé chování, a jakmile se pro něco rozhodnou, neustoupí. Muži a ženy v Býku si rádi vše připravují předem, takže je nečekají žádné potíže. Změna není něco, co přijímají dobře. Býci nemají rádi, když nejsou připraveni, protože ztrácejí kontrolu a pro ně je velmi důležité vše ovládat. I když se chovají tak, jako by se nic nestalo, ve skutečnosti jsou změnou hodně vystresovaní.

Býky rozhodí i úplná maličkost, třeba změna uspořádání zboží v obchodě. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

O Pannách je známo, že jsou chytré a sofistikované a zvládají svou práci. Milují plánovat každý aspekt svého života. Všechno, co dělají, by mělo být dokonalé a bez chyb. Pokud přijde nečekaná změna, jejich pečlivé naplánování všeho, co dělají, vezme za své. Ve skutečnosti změny nenávidí, těžko se jim přizpůsobují. I když vědí, že změna je nevyhnutelná, snaží se ji zvládnout co nejvíce profesionálně a snaží se, aby se díky nim naučili nové věci.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Vahám velmi záleží na spravedlnosti. Jakmile zjistí, že něco není v pořádku, snaží se tuto věc vyřešit. Navíc jsou zrozenci ve Vahách velmi citliví a nenávidí, když se druhým ubližuje. Nemohou tedy fungovat v měnícím se prostředí a snaží se konfliktům co nejvíce vyhýbat. Změny nenávidí proto, že jejich životním cílem je udržet harmonii za každou cenu. Aby toho dosáhli, vyhýbají se konfrontaci.

Váhy nesnáší změny, protože s sebou přináší disharmonii. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Lidé narození ve znamení Lva jsou rozenými vůdci. Jakmile si utvoří názor, stojí si za ním a jen tak někdo s nimi nepohne. Ke změně jejich názoru je potřeba mnoho důkazů a argumentů. Lvi mají rádi plány a lidi, kteří chodí včas. Neměňte místo schůzky na poslední chvíli, pokud je nechcete rozzuřit. Mohou být hodně nepružní, i když by jim prospělo být trochu přizpůsobivější. A i když Lvi nemají rádi změny, snaží se je přijímat s grácií.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Lidé zrození v zemském znamení Kozoroha mají rádi věci v pořádku a pěkně zaškatulkované tam, kam je podle předem připraveného harmonogramu dali. Změny jsou pro ně chaotické, náhodné a komplikované a způsobují Kozorohům utrpení. Pokud se stane něco katastrofálního a je jim vnucena změna, mají pocit, že je vše nezvládnutelné a nevědí kudy kam. Kozorohové také nemají rádi pocit, že nejsou připraveni nebo že si se změnou nedokážou poradit.

Zdroje: www.yourtango.com, astrotalk.com