Nejhorší stíhačky zvěrokruhu: Od těchto znamení se držte dál, nebo vás uštvou

Ať už berete astrologii vážně nebo si jen myslíte, že je zábavné o ní přemýšlet, zjistěte, která ženská znamení nejvíce špehují své partnery. Možná vás to překvapí, možná si jen potvrdíte to, co jste už dlouho tušili. Hvězdy jsou v tomto nemilosrdné.

Lev (23.7. - 22.8.)

Toto ohnivé znamení je přirozeným vůdcem, takže v případě potřeby nebudou váhat převzít kontrolu nad svými vztahy. Ženy narozené ve znamení Lva jsou extrémně nezávislé, mají charismatickou energii a hledají partnera, který by odpovídal jejich povaze a vyhovoval jejich potřebám.

Problém nastává, když si nasadí růžové brýle, což se stává často, a zamilují se do nepravého muže. Místo toho, aby si to přiznaly a nechaly ho jít, mučí ho špehováním, sledováním a kontrolou všeho, co dělá a říká. Tohle nikdo nemůže dlouho vydržet.

Lvi raději špehují, místo toho, aby si přiznali, že tento partner není ten pravý. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Sledování mobilů i kontrola mailové komunikace. Tohle často dělají ženy zrozené v Raku. Není zrovna překvapení, že toto vodní znamení má tendenci věnovat hodně pozornosti lidem, které milují. Jenže to často přehánějí. Ve skutečnosti ženy v Raku touží po partnerovi pro celý život, neustálé romantice a jde to tak daleko, že značně narušují soukromí toho druhého. Dělají to ve strachu, že o něho přijdou. Absurdní ovšem je, že právě z tohoto důvodu pak partnera ztratí. Jejich chování bývá nesnesitelné.

Ryby (21.2. - 20.3.)

S vášní a a empatií absorbuje toto vodní znamení všechny radosti i bolesti života. Právě jejich přílišná vášeň je dostává do potíží. Ženy zrozené ve znamení Ryb se nechávají natolik pohltit svými pocity, často svými přehnanými fantaziemi, že začnou svého partnera podezřívat a stíhat na každém kroku.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

V ženách narozených v Blížencích se vždy perou dvě osoby, dvě osobnosti. Zatímco jedna důvěřuje, druhá pochybuje. A tak není divu, že i Blíženci čas od času slídí v soukromí svých protějšků. Žene je také jejich přirozená zvědavost.

Pokud jsou přistiženi při slídění, pravděpodobně je to neznepokojuje. Blíženci jsou ve svých vztazích nezávazným typem. Nechávají si otevřené možnosti a velmi rádi. Toto vzdušné znamení si rádo dává na čas, než se skutečně usadí.

Blíženci rádi slídí a jsou zvědaví. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Ženy narozené ve znamení Štíra mají extrémně dobré instinkty a jsou vášnivé. Společně s jejich přirozenou podezřívavostí se nikdo nemůže divit, že své partnery sledují na každém kroku a poslouchají každé slovo, které s někým prohodí po telefonu. Chvíli se jejich chování dá vydržet, ale když trvá dlouho, je to nesnesitelné a jejich partneři od nich odcházejí.

Zdroje: bestlifeonline.com, timesofindia.indiatimes.com