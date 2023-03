Tato znamení zvěrokruhu se nedokáží zamilovat, ani kdyby chtěla. Nemůžou za to

Pro některá znamení zvěrokruhu láska, romantika a zamilovanost slova, která berou na lehkou váhu. Mnoho lidí, která se v těchto znameních narodila, se prostě nedokáží zamilovat. Která to jsou?

Panna (23.8. - 22.9.)

Panny jsou známé tím, že jsou vybíravé a v partnerství mají velká očekávání. Tito lidé bývají extrémně kritičtí ke svému partnerovi. Panny se ale brání lásce, protože se tolik soustředí na to, co nefunguje, místo na to, co funguje. To všechno Pannám bere energii a myšlenky na to, že by měly ze svých představ slevit a užívat si pocit mít prostě někoho rád a být milován.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci jsou známí svou dualitou a šarmem, jsou společenskými motýly. Často je můžete najít, jak doslova žonglují s několika vztahy najednou, hrají si s lidskými city. Nacházejí své „vzrušení" v nesčetném množství partnerů, které na své cestě potkávají. Randit s Blíženci může být obtížné kvůli jejich neustálé potřebě intelektuální a verbální stimulace. Tohle není znamení, které by se zamilovalo do jednoho člověka a zůstalo mu věrné.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři jsou jedním z nejvíce sebevědomých znamení. Koneckonců, jsou magnetičtí, tajemní, vášniví a loajální. Vědí, co říct, aby zalichotili a udělali dojem na prvním rande. Mohou však být majetničtí a žárliví, pokud se cítí nedocenění. Bohužel často mění partnery a obtížně se zamilovávají. Většině lidí nevěří a strach ze závazků je žene ke střídání partnerů.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Lidé narození ve znamení Střelce jsou dobrodružní a ohniví, je vysoká pravděpodobnost, že budou mít více milostných poměrů najednou, spíše než jednu spřízněnou duši. Není to tak, že by se Střelec nemohl zamilovat, jeho boj spočívá v tom, že jakmile věci začnou stagnovat, nedá nikomu další šanci a jde o dům dál. Vztahy pro ně musí být vzrušující a dobrodružné, jinak je nepovažují za lásku.



