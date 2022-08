Ženská znamení, která by se nikdy neměla vdát, protože učiní manžela nešťastným

Někdo by si nedokázal představit život bez partnera, někdo zase s ním. Existují však znamení zvěrokruhu, která by se vdávat raději neměla. Které ženy to jsou?

Blíženci (21.5. – 20.6.)

Blíženci jsou mnohem šťastnější jako single, to ví každý, kdo je zná. Není to tak, že by se jim ve vztazích nelíbilo, jen preferují svazky bez spousty komplikací. Vztahy pro Blížence mají být zábavné a bezstarostné, ne plné omezení a závazků. Tak vidí i manželství a nevyvrátíte jim to. Je to horké a studené znamení zvěrokruhu, které vás jeden den miluje a druhý den potřebuje svůj prostor, takže nikdy nevíte, co od něj čekat. Blíženci jsou také velmi pečliví ohledně svých preferencí, tedy když se mohou skutečně rozhodnout jen sami za sebe. Pokud to nejde, cítí se ve stresu. Raději bude zodpovědný jen za sebe a své štěstí, než za cizí.

Panna (23.8. - 22.9.)

Panna je velmi vybíravá, pokud jde o vztahy a nikdo jí není dost dobrý. Raději bude svobodná, než aby chodila s někým, kým si není stoprocentně jistá. Ovšem nenechte se mýlit, i Panna ve skrytu duše touží po vztahu, ale zároveň nikdy nesleví ze svých požadavků. Místo toho, aby se tyto ženy snažily svého partnera vylepšit nebo jen ignorovaly ty maličkosti, které je trápí, raději si na toho dokonalého partnera počkají, ať to trvá jakkoli dlouho.

Pocit svobody je pro některá znamení zvěrokruhu nejdůležitější v životě. Zdroj: Profimedia

Střelec (22.11. - 21.12.)

Střelec není téměř nikdy emocionálně připraven na vážný vztah a je jedním ze znamení zvěrokruhu, která se cítí nejšťastnější, když jsou single. Vztahy pro něj musí být zážitkem a Střelec nikdy neudělá stejnou chybu. Pokud hledá dlouhodobý vztah a uvědomí si, že na sebe nemá dostatek času, nezůstane. Je v pohodě, když je mezitím sám a snaží se pochopit, koho vedle sebe chce. Až to zkusí znovu, bude mnohem dospělejší.

Vodnář (20.1. – 18.2.)

Ženy narozené ve znamení Vodnáře jsou mnohem šťastnější, když jsou nezávislé. Samozřejmě, že vypadá dobře, když jsou ve vztahu, ale pokud budou cítit, že přichází o svou svobodu, stáhnou se a vztah ukončí. Vodnář navíc netouží po intimitě a blízkosti jako jiná znamení zvěrokruhu. Pokud potřebuje náklonnost, může jít za rodinou nebo přáteli a to mu stačí. Když už se Vodnářka ocitne ve vztahu, chce být dobrou partnerkou, snaží se, ale má potíže cítit se nesobecky, když ji přepadne touha být pár dnů sama.

