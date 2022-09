Ženská znamení, která nejvíce trpí kvůli lásce.

Některé ženy jsou v lásce spokojené s tím, co přináší. Užívají si zamilovanost, zvládají i rozchody. Existují však ženy zrozené ve znameních zvěrokruhu, která lásku nezvládají a trpí pro ni. Patříte mezi ně?

Rak (22.6. - 22.7.)

Ženy zrozené ve znamení Raka mají mnoho pozitivních vlastností, ale čelit lásce mezi ně nepatří. Jsou velmi, možná až příliš, citlivé, a to je asi jejich největší potíž. Nikdy neví, kdy se od špatného partnera odtrhnout. Situaci zhoršuje i to že si často realitu vykládají přehnaně, protože se nechávají unášet svými pocity. Často tak trpí kvůli lásce a rada na jejich záchranu zní jasně: Zastavte se a přemýšlejte. Nenechávejte emoce, aby ovládly vaši mysl.

Býk (21.4. - 21.5.)

Býk pro lásku hodně trpí, protože se vždy všechno pamatuje. Mají doslova železnou paměť, kvůli které si pamatují vše z minulosti. Pokud někdy trpěli pro lásku, trpí pro ni dosud, protože nedokážou z hlavy vymazat důvod svého trápení a mučivé vzpomínky. Pro ženy zrozené v Býku není nic horšího než rozchod, neustále touží po obnovení vztahu. Vidí totiž často jen to pozitivní, krásné vzpomínky, prohlížejí pořád dokola fotografie z doby, kdy byli v páru šťastní. Ženy Býci se musí naučit smířit s koncem vztahu, řešením je cestování, práce, přátelé, aby přišly na jiné myšlenky.

Žena Býk neodkládá prsten ani po rozchodu a utápí se ve svých vzpomínkách. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnář je zamilovaný do myšlenky lásky, ale někdy miluje sebe, svou nezávislost, svůj prostor mnohem více než toho druhého. Ženy Vodnářky touží najít spřízněnou duši, a když už dovolí někomu vstoupit do svého života, musí to být pozvolné. Jakmile se však pouta upevní, začnou utíkat, uzavírají se do sebe a trpí. Jejich vztah pak skončí velkou scénou a Vodnářky si to pak často vyčítají. Rada zní, vyjasnit si své pocity a potřeby hned na začátku vztahu a uvědomit si, že věci se ve skutečnosti mají jinak, než to Vodnářky cítí.

Lev (23.7. - 22.8.)

Obrovská sebeláska, to je pro ženy zrozené ve Lvu to hlavní. Toto nejpyšnější znamení zvěrokruhu nikdy nedává najevo své slabosti a bolest. Jsou to ženy plné vášně a touze milovat, jenže často nedokážou vyjádřit své skutečné pocity. U druhých tak nacházejí nepochopení a kvůli lásce se pak trápí. Spolkněte trochu své hrdosti a nechte pocitům volný průběh, řešte svou bolest s partnerem a uvidíte, že se dá vše zvládnout.

Lvice trpí neviděny, doma a samy. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Ženy narozené ve znamení Štíra často svírá žárlivost, většinou neopodstatněná. Jenže Štírky jsou schopné vyfabulovat nejrůznější žárlivé fantazie a hodně trpět. Pokud se zamilují, to, co cítí ve svém srdci je téměř šílenství. Chcete s ním trávit spoustu času, ale často to přeháníte a toho druhého dusíte. Dejte své lásce trochu prostoru a zkuste více důvěřovat, uleví se vám.

