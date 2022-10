Tato znamení mají jasnovidecké schopnosti a dokáží vycítit, co se stane

Každý z nás jistě někdy následoval svou intuici. Ovšem existují lidé, kteří mají více než to. Dostali do vínku doslova jasnovidecké schopnosti. Není jich mnoho, ve skutečnosti se tito lidé nacházejí pouze ve třech znamení zvěrokruhu.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Znamení Ryb je mimořádně citlivé, otevřené a moudré. Tyto vlastnosti umožňují zrozencům v tomto znamení napojit se jakýmsi imaginárním mostem do alternativního vesmíru a odtud přenášet zprávy. Díky tomu se u nich objevují paranormální vize, které jim dávají právě jasnovidecké schopnosti. Ryby jsou velice intuitivní, dokáží vycítit mnohé jak mezi lidmi, tak obecně ve společnosti. Jejich šestý smysl v kombinaci s jejich mystikou dokáží předvídat některé situace s velkým časovým předstihem.

Která znamení umí, obrazně řečeno, věštit z křišťálové koule? Zdroj: Shutterstock

Štír (24.10. - 22.11.)

Znamení Štíra patří mezi nejzáhadnější znamení zvěrokruhu. Štíři si plně uvědomují polaritu vesmíru a neustále hledají pravdu, a proto se nebojí vstoupit do temnoty. Také díky své vrozené odvaze a zálibě v lehkomyslnosti se zrozenci v tomto znamení nebojí důkladně prozkoumat temnotu ostatních, což by se žádné jiné znamení neodvážilo. Díky svému šestému smyslu dokáží Štíři předpovědět, co se stane.

Rak (22.6. - 22.7.)

Lidé narození ve znamení Raka jsou velmi empatičtí a je pro ně snadné dokonale porozumět emocím ostatních lidí, jak svých blízkých, tak cizích, které před nimi stojí tváří v tvář poprvé v životě. Rak dokáže zachytit vjemy, které jsou pro ostatní nepostřehnutelné, a přečíst každou vibraci těla. Dar vidět a porozumět pocitům druhých je velmi vzácný. A nejde jen o pocity. Zrozenci v Raku jsou schopni vycítit i některé situace, nejlépe pak pokud právě vládne úplněk, který jim dává doslova jasnovidecké schopnosti.

Zdroje: www.chedonna.it, www.bustle.com