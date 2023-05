Tyto ženy stíhá samá pohroma a ničí je to. Nemůžou za to. Je to jejich znamením

Každý z nás mívá občas dny, kdy se příliš nedaří. U některých znamení zvěrokruhu se však nejedná o dny, někdy mívají špatné týdny, měsíce i celé roky. Provází je neustálé pohromy a katastrofy. Horoskop je neúprosný. Která ženská znamení zvěrokruhu mezi ně patří?

Beran (21.3. - 20.4.)

Ženy v Beranu tak nerady na něco čekají. Jejich netrpělivost je příšerná, vůbec nepřemýšlejí před tím, než něco zásadního udělají. Vždy jednají podle svých momentálních emocí. Prostě jakmile žena Beran něco chce, vůbec nepřemýšlí o tom, co se může pokazit. Hledá vzrušení a touží po stále nových a nových zážitcích.

To vede k tomu, že ji stíhá jedna pohroma za druhou. Bohužel si jen málokdy uvědomí, že za to nemůže osud, ale jejich charakter a jednání. Tvrdohlavý Beran se občas pod tíhou svých unáhlených závazků doslova potopí.

Beran se rozhoduje unáhleně. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Není žádným překvapením, že první místo v tomto žebříčku obsadily ženy narozené ve znamení Blíženců. Tyto osoby neustále doslova žonglují mezi dvěma světy, dvěma myšlenkami, dvěma dušemi. Problém nastává, když se mají spravedlivě a dobře rozhodnout. Většinou se rozhodují špatně a podle toho to pak dopadá.

Katastrofa stíhá katastrofu a často se nemohou dostat ze špatného období, kdy se jim nic nedaří. Někdy si také ženy Blíženci na sebe berou víc, než mohou unést. Špatně pak zvládají nejrůznější události.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Ženy narozené ve znamení Střelce by mohly mít snadný život, ale v jejich charakteru jsou místa, která jim ho znemožňují. Nedodržují pravidla, takže jim jejich volby chvíli vycházejí, než krutě narazí. Dalším problémem je jejich impulzivita. Tolik touží po volnosti a svobodě, že si někdy, jak se říká, nevidí do úst. Vzápětí toho, co řeknou, litují, většinou je ale pozdě, a tak se musí potýkat s nepříznivými důsledky svých slov.

Navíc jejich myšlenky jim v hlavách létají sem a tam, takže je nestíhají zpracovávat a chrlí je všude a všem. Tyto ženy pohání jejich vysoká touha a horlivost, ale mohou být také příliš optimistické a dělat špatná rozhodnutí. Toto všechno má své negativní důsledky.

Střelce blokuje jejich horlivost. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Na rozdíl od předchozích znamení, jsou ženy ve znamení Ryb až příliš opatrné. Tolik se obávají, že učiní špatné rozhodnutí, že jsou tím až nesnesitelné. Baví je přinášet oběti a daří se jim v nich. Právě z těchto důvodů často dělají své nejhorší chyby v životě. Jejich nejistota jim přináší smůlu a neštěstí.

Snaží se ušetřit peníze, ale většinou dělají špatná finanční rozhodnutí. Problém je i jejich velká náladovost, často jimi doslova cloumají prudké změny nálad. Jednu vteřinu dokáží projevit empatii a něhu, v další vteřině působí chladně a bezcitně. Z těchto důvodů často zažívají dny i týdny plné nejrůznějších pohrom, nic se jim nedaří a nedokáží to změnit.

