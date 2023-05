3 nejvíce dlouhověká znamení. Statisticky potvrzeno. Patříte k nim?

Astrologie a její energie ovlivňuje mnoho aspektů našeho života. Není proto divu, že má vliv také na množství času, který na této planetě prožijeme. Významní světoví astrologové potvrdili znamení zvěrokruhu, které se dožívají nejvyššího věku. Tady jsou.

Beran (21.3. - 20.4.)

Lidé ve znamení Berana jsou první ve zvěrokruhu, silní, divocí a odolní. Není proto divu, že jsou první i v tomto seznamu nejdéle žijících znamení. Jsou tak houževnatí a plní síly, že přečkají mnoho bouřlivých okamžiků v průběhu života, které je ještě více posílí. A to včetně zdravotních problémů. Berani vše překonají a zvládnou a vyjdou z nich ještě silnější, než předtím. Hlavním benefitem je, že dokáží vzdorovat stresu, který zkracuje životy všem lidem na světě.

Berani nikdy nevypadají na svůj skutečný věk. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Zrozenci v Panně se dožívají vysokého věku zejména díky svému zdravému životnímu stylu, který precizně dodržují. Panny jsou organizované, pečlivé, pečující o své fyzické a psychické zdraví a neváhají navštěvovat lékaře, a to i když je potká banální zdravotní potíž, kterou by zvládli vyřešit samoléčbou.

Pečují o sebe nejen díky správnému stravování, ale také pohybem a přiměřeným odpočinkem. Ženy v Panně si libují v lázeňských procedurách, často navštěvují salóny krásy.

Některá znamení vynikají svým optimismem, který prodlužuje život. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Lidé narození ve znamení Kozoroha dostali dlouhověkost do vínku. Jejich příliš hektický život zaměřený na práci by jim normálně věk spíš zkracoval, ale tihle šťastlivci se už narodili s pořádně dlouhou životní linií. Dostali pro její zdolávání pěkně ostré rohy a pevná kopýtka.

Kozorozi neúnavně stoupají vzhůru, občas se s někým poperou a přetlačí, ale žijí a mají stále mnoho energie pokračovat dál. Dobře o sebe pečují, v kalendáři mají všechny možné lékařské kontroly. Mnoho z nich nikdy nekouřilo, nikdy nepropadlo závislostem a jiným slabostem, které by jim zkrátily život. Nepouštějí se do riskantních akcí, při kterých by se mohli zranit nebo nedejbože přijít o život.



Zdroje: leadbystars.com, www.writtenbythestar.com