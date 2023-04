Trvalky: Jak je chytře sesadit, aby záhon kvetl celý rok téměř bez práce

Chcete, aby váš trvalkový záhon hrál barvami a překypoval různými tvary od jara do podzimu nebo rovnou celý rok? Které trvalky mají rády sucho a které potřebují spíš stín a dostatek vody? A proč by se měly trvalky mulčovat? Poradíme, jak sesadit trvalky, aby váš trvalkový záhon kvetl téměř celý rok.

„Takzvané plané trvalky raději nehnojte, neudělá jim to dobře,“ říká zahradní inženýr Jakub Víšek v další epizodě podcastu iReceptář do ucha. Poslechněte si, jaký je v trvalkových záhonech trend posledních let a jak se takový záhon zakládá.

Trvalky jsou skvělé pro toho, kdo chce šetřit nejen peníze za stále nové sazenice a semínka, ale i čas, který letničky vyžadují. Jen tak něco je nezničí – jsou odolné, houževnaté a často velmi nenáročné. Navíc oproti zelenině nevyžadují zdaleka tolik péče.

Plánování trvalkového záhonu

Než začnete nakupovat rostliny, naplánujte si nejdřív tyto tři věci: rozložení rostlin v záhonu podle jejich výšky, pak podle doby, kdy pokvetou. Navíc si rostliny ještě pomyslně rozdělte podle podmínek – zjednodušeně na ty do záhonu na slunci a do záhonu v polostínu až stínu. Když se vám to povede, budete mít nejen pěknou kompozici rostlin vysokých, nízkých a středně velkých, ale taky vás pokaždé záhon potěší hezkými květy, listy či plody.

Rozdělení záhonu na patra je orientační – můžete mít například kosatce skalničkové, velké jen 15 centimetrů, ale i velké dosahující výšky téměř metru.

Do stínu a polostínu

Nejčastěji se setkáte s bohyškou neboli hostou, která kvete v jemných barvách, ale zdobí i svými listy, zvlášť, pokud jsou panašované. Dlužicha s jemnými kvítky je velmi nenápadná, ale její temně vínové variety vám učarují. Krásně se ve stínu či polostínu budou vyjímat kapradiny jako pérovník pštrosí, čechrava, různě zbarvené barvínky a z bylinek libeček, máta. Povede se tu i bergénii, ale nebude tolik kvést, jako kdyby byla na slunci.

Trvalky na slunce

Představte si horké léto u moře a už budete vědět, jaké rostliny budou na slunci prospívat. Na prvním místě je to levandule – jen dejte pozor na to, že ne všechny její druhy přežijí mrazy. Mrazuvzdorná je levandule lékařská neboli úzkolistá, částečně i l. prostřední. Bude tu dobře i dalším bylinkám jako tymiánu nebo oreganu, bude se tu vyjímat třapatka, denivky, trávnička, řebříček, hvozdíky, tařice, šanta, netřesky, kakost, krásnoočko.

Suchomilné trvalky: čistec a šanta kočičí Zdroj: Shutterstock.com / Ole Schoener

Co kvete na jaře

Jsou to především cibuloviny. Ty je je ideální vysazovat ne rozptýleně, ale ve skupinách. Jak s nimi ale naložit po tom, co odkvetou? Ustřihněte odkvetlé květy, ale listy jim nechte. Omezte zálivku a teprve až listy zežloutnou a začnou sesychat, tak je odstraňte. Cibulky těch nejmenších rostlin jako modřence nebo řebčíky můžete v zemi nechat, ostatní cibulky vyjměte a uschovejte v suchu do září, kdy patří zas do země. Na uvolněné místo můžete vysít nebo vysadit letničky.

spodní patro: modřence, řebčíky, petrklíče, lomikámen, barvínek, nízké kosatce, trávnička přímořská

střední patro: čemeřice, tulipány, hyacinty, narcisy, šanta, koniklec, hvězdnice alpská, plicník, kamzičník

nejvyšší patro: bergénie, kosatce, tařička, kuklík, pivoňky, šuškarda, řebčík královský

Co kvete v létě

Většina trvalek kvete v létě 10-30 dní, ale pokud chcete, aby kvetly ještě déle, stačí jim ve chvíli, kdy nasazují na květy, část květů odstřihnout. Rostliny pak nasadí květy nové, které vykvetou později, než by kvetly původně. Důležité je odstraňovat staré květy, podle potřeby zalévat a občas přihnojit – ovšem u takzvaných planých druhů hnojení nechte až na podzim a ani tehdy to s ním nepřehánějte.

spodní patro: netřesky, flox šídlovitý, kosmatec, mateřídouška, tymián, oregano, úrazník

střední patro: floxy, pivoňky, hosty, levandule, orlíček, třapatka, rudbekienejvyšší patro: hvězdnice alpská, lupina, zlatobýl, kuklík, sporýš, ostrožka, kopretina, rozrazil klasnatý, bělotrn, čechrava, lilie, denivka, monarda

Trvalky můžete pěstovat i v nádobách. Zdroj: Profimedia

Co kvete na podzim

Na podzim se vyloupne krása trav – sice nezdobí květem, ale s tím, jak se barvy rostlin v záhoně stávají tlumenějšími, vynikne krása vysokých travin. Oblíbené jsou různé ostřice, kavyl péřovitý, dochan, ozdobnice a další. Nezapomínejte ani na to, že záhon krásně zpestří i bobule, uschlá květenství nebo listy – ať už mají stříbřitou barvu nebo třeba zčervenají.

spodní patro: sasanka, vřesovce, čemeřice, dlužicha, saturejka

střední patro: rozchodník, astry, chryzantémy

nejvyšší patro: drátovec, hvězdnice novobelgická a křovitá, záplevák

Které trvalky kvetou nejdéle

spodní patro: srdcovka nízká, krásnoočko, svíčkovec

střední patro: šanta kočičí, kakost neboli geranium, třapatka nachová, rudbekie

nejvyšší patro: okrasný česnek, čechrava, hvězdnice tatarská, perovskie

Zdroj: redakce časopisu Receptář