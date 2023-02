Podcast Receptáře: Tyto chyby při předpěstování sazenic vás připraví o úrodu

Kdo chce v létě sklízet dobrá rajčata a papriky, neobejde se bez semínek. A semínka zas nevzejdou bez péče. Co je tedy potřeba, aby vaše práce, čas ani peníze nepřišly nazmar?

Jedna z nejdůležitějších rad, které nám dala bioložka a oblíbená autorka Jana Bucharová, byla: „Hlavně semenáčky při přesazování neberte za stonek! Je křehký, snadno se zlomí. To ať vám raději zůstane v ruce kousek lístku, lístky časem dorostou.“

O celou řadu dalších rad, jak předejít fatálním chybám při předpěstování rostlin, se s námi podělila Jana Bucharová v první epizodě našeho podcastu, který si můžete v premiéře poslechnout zde:

Použít lampu není žádný podvod

Proč je tak důležité, aby měly semenáčky dostatek světla? „Jen když budou na světle dostatečně dlouho a světlo bude dostatečně silné, mohou rostlinky prospívat. Bez něj se budou za světlem vytahovat, budou bledé a neduživé,“ vysvětluje Jana Bucharová.

Jenže co s tím, když nemáte dostatečně široký parapet ani místo u okna, kam byste mohli sadbovače umístit? „Můžete si přisvítit LED lampami, které jsou navíc úsporné,“ radí zkušená pěstitelka.

Semenáčky můžete přisvítit LED lampou. Zdroj: Shutterstock

Zalévejte zespodu do misky

Ať už vysejete semínka do kelímků od jogurtů, sadbovačů a miniskleníčků nebo do jiffů, tedy tablet ze slisované rašeliny, je potřeba udržovat substrát neustále vlhký. „Vláha probudí semínko k životu a od té chvíle o ni nesmí přijít, jinak bude nenávratně pryč.“ Jak ale drobná semínka zalévat, abyste je nevychrstli i se zeminou pryč? Ideálně zespodu do misky, ve které by ale voda neměla stát. Řešením je také semínka a semenáčky rosit rozprašovačem.

Pozor na teplotu!

Zatímco některým semínkům dělá dobře strávit určitý čas v mrazu, jiná zas nevzejdou bez pořádného tepla. Třeba papriky potřebují teplotu 20-22 °C, některé pálivé papričky dokonce až 24 °C, aby semínka začala klíčit. Kromě dobře zahřátého místa pomůže teplotu zvednout i průhledný poklop nebo třeba fólie, pod kterou bude tepleji.

Semenáčky můžete opatrně vlhčit i rozprašovačem, vždy však odstátou vodou. Zdroj: Shutterstock

Která semínka kupovat každý rok nová?

Schopnost probudit se ze semínka k životu mají různé druhy různou. Zatímco taková okurka nakládačka nebo cuketa může i po deseti letech v šuplíku slušně vyklíčit, cibule ani pórek se nevyplatí skladovat déle než jeden dva roky. Proto na sáčcích se semínky hledejte stejně jako na potravinách datum spotřeby.

Semínka vám dávají mnohem širší výběr než sazenice, ale jak si z takové spousty druhů vybrat? „Záleží na tom, co máte rádi, někdo má rád rajčata sladká, druhý ne,“ upozorňuje Jana Bucharová. Důežitým kritériem pro výběr odrůdy jsou pak i klimatické podmínky: pokud pěstujete zeleninu ve vyšších polohách a můžete s jejím vysazováním tím pádem začít až v druhé půli května, budete potřebovat rané odrůdy, které stačí v takovém podnebí dozrát.

Přesazujte v rukavičkách

Kdo má hodně místa na světle, může semínka vysít rovnou do finálních nádob. Většina zahrádkářů ale potřebuje semenáčky jednou či dvakrát přesadit do větší nádoby. Jak na to? Počkejte, až bude zemina mírně vlhká, ale ne mokrá. Vyberte ty nejzdravější, nejsilnější rostlinky, podeberte je špejlí a vyzdvihněte. Vložte je opatrně do jamky ve větší nádobě, do které jste nalili trošku vody, na závěr k nim opatrně přihrňte zeminu.

Zahradnicky deník je skvělý pomocník nejen pro zahrádkáře začátečníky. Zdroj: Shutterstock

Pokud to s pěstováním myslíte vážně, nestyďte se zapisovat si, kdy a jak jste kterou odrůdu vyseli, přesadili, kdy kvetla a jak plodila, ať si napřesrok můžete vybrat semínka stejná, nebo naopak vyzkoušet něco jiného.

