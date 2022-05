Fantastické kuře po balkánsku: Je vynikající, dietní a hned hotové

„Co mám dnes vařit?" Tak zní otázka mnoha žen, které musí nasytit celou rodinu. Je pochopitelné, že naší fantazii při vaření někdy docházejí síly. Vyzkoušejte balkánské kuře, chutná skvěle.

Recept obsahuje směs koření, které se nazývá čubrica. Toto univerzální koření je v Bulharsku velice oblíbené, přidává se do mletých mas, polévek, ale i do pokrmů z luštěnin či zapékané zeleniny. A neobejdou se bez něj pokrmy připravované na grilu, džuveč, musaka, ani kebab. Používá se i k dochucení nejrůznějších pomazánek, sype se s oblibou na ovčí sýr, či plátky slaniny nebo na chleba s máslem či sádlem. V bulharštině znamená čubrica jak bylinku saturejku, tak právě populární směs koření, které obsahuje saturejku, sůl, pálivé papričky, mouku z opražené kukuřice a semen pískavice. Do některých směsí se přidává i sušený česnek. Balkánská kuchyně se neobejde ani bez zeleniny, v tomto receptu budete potřebovat papriky a lilky.

Saturejka tvoří základ koření zvaného čubrica. Zdroj: Profimedia

Kuře po balkánsku

Suroviny:

1 celé kuře nebo 4 kuřecí stehna

1 cibule

2 papriky

1 lilek

balkánské koření čubrica dle chuti

olivový olej

sůl

Lilek můžete jemně osolit a nechat ho "vyplakat". Poté ho osušte a dejte do pekáčku. Zdroj: Profimedia

Postup:

Kuře omyjte, osušte a naporcujte nebo použijte kuřecí stehna. Cibuli oloupejte a spolu s paprikou ji nakrájejte na kolečka nebo proužky. Lilek nakrájejte na půlkolečka nebo kostičky. Koření smíchejte s trochou oleje a osolte.

Pekáček vymažte olivovým olejem a rozprostřete cibuli.

Kuřecí maso namasírujte kořenící směsí s olejem a položte na cibuli.

Zakryjte a pečte v troubě vyhřáté na 180 °C asi 40 minut.

Poté z pekáčku vyjměte maso, na cibuli dejte nakrájené papriky a lilek a na ně položte maso. Odkryté pečte v troubě vyhřáté na 200 °C asi 25 minut, dokud kuře nebude mít zlatavou barvu.

