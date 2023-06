Balkánský burek: Těsto jednodušší a lepší než na štrúdl a dvě fantastické náplně

Burek u nás není běžný, ale během dovolené u Jadranu se s ním můžete setkat nejen v Chorvatsku. V různých obměnách je k nalezení i v dalších zemích kolem Jadranu i Středozemního moře. Jaký je ten správný chorvatský burek a co do něj patří? Vyzkoušejte jednoduché pečivo i u vás doma!

Zdroje: www.ejadran.cz, www.toprecepty.cz

Domácí burek jako z dovolené v Chorvatsku

Znáte burek? Ale ne ten z nočního okýnka rychlého občerstvení, umaštěný a chuti nevalné. Burek se připravuje z filo těsta, které je velmi podobné listovému, někde se ovšem používá i těsto kynuté. V Chorvatsku se dělá těsto velmi jednoduše jen z 800 g hladké mouky, 500 ml vody, lžíce oleje a lžičky soli. Je tedy spíš hutnější, na druhou stranu se vyválí do tenka, a proto je výsledné pečivo chutné a dobře propečené.

V Chorvatsku se dělá těsto velmi jednoduše jen z 800 g hladké mouky, 500 ml vody, lžíce oleje a lžičky soli. Zdroj: Shutterstock

Mezi klasické náplně patří nejen sýr, který je podobný tvarohu, sýru feta nebo balkánskému sýru. Uvnitř pečiva můžete najít také mleté maso, brambory, špenát nebo různé kombinace podle regionu a místních možností.

Tradiční sýrová náplň je klasikou a najdete ji v různých typech pečiva, které se na Balkáně, ale také třeba severní Africe běžně peče i smaží.

Burek růných chutí i tvarů

Nejčastěji se burek peče ve tvaru tenké nohavice jako závin, ale ten je možné i zatočit do šneka. Vršek by měl být křehký a mírně vypečený, ale uvnitř vláčný a šťavnatý. I když je burek svačinou, kterou si můžete sbalit na cestu nebo dát dětem do školy, v některých oblastech se podává společně s dipem z jogurtu nebo smetany.

Jestliže vám sýrová náplň neučarovala, vyzkoušejte směs s mletým masem. Ani taková nádivka není náročná na přípravu.

Burek, byrek nebo sambousa

Burek je doma na Balkáně a jeho historie sahá až do středověké Osmanské říše, která sahala v době největšího rozmachu přes Střední východ až k Jemenu a Alžírsku. V těchto zemích se proto můžete setkat s burkem v různých podobách i chutích.

Na Balkáně se toto pečivo nazývá burek nebo byrek, v Bulharsku najdete podobný pokrm pod názvem banitsa, v Turecku je to börek a v zemích Středního východu a v severní Africe je to sambousek nebo sambousa, kde se připravuje pečením, ale také smažením a má často tvar malých trojúhelníků.