Pórková cibulačka podle Pohlreicha: Rychlá delikatesa a prakticky zadarmo

Uvařit dobrou pórkovou polévku může být poměrně tvrdým oříškem. Problém je v tom, že ji mnozí nevaří správně, kvůli čemuž ve finále nemá nikterak výraznou chuť, obsahuje zbytečně velké kusy pórku a je až příliš řídká. Ne ale ta uvařená podle receptu Zdeňka Pohlreicha. Zkuste si ji připravit a uvidíte, že jinou už dělat nebudete.

Zdroje: fresh.iprima.cz, vimcojim.cz, zdravezdravi.cz

Pórek je nabitý zdraví prospěšnými látkami, a tak je nyní ideální čas na to připravit si z něj nějaký lahodný pokrm. A co jiného se v chladných dnech hodí více než polévka, která zahřeje a dodá nám sílu. Jenže klasické pórkové polévky se moc velké oblibě netěší. Na rozdíl od pórkového krému jsou poměrně vodnaté a chuť samotného pórku v nich prakticky zanikne. Když do ní ale přidáte pár surovin navíc, naprosto vás odzbrojí svou lahodností.

Pórek a jeho vliv na zdraví

Mezi zdravými potravinami se poměrně často zapomíná na pórek, což si přitom tento druh zeleniny rozhodně nezaslouží. Pravděpodobně se tak ale děje proto, že se zkrátka pórek v kuchyni používá podstatně méně než například cibule, česnek, pažitka nebo jarní cibulka. A to je velká škoda.

Pórek je nesmírně zdravý. Zdroj: Shutterstock

Pórek je totiž napěchovaný mnoha vitamíny a minerály a má tak naprosto fantastický účinek na lidský organismus. Je zdrojem vitamínu C, vitamínu K a lze v něm najít i několik vitamínů ze skupiny B. Obsahuje také železo, hořčík, fosfor a draslík. Kromě toho tělu dodá i nezanedbatelné množství kyseliny listové, která v lidském organismu podporuje tvorbu červených krvinek. Má i vyšší obsah vlákniny, a tak napomáhá k přirozené detoxikaci těla. V neposlední řadě obsahuje jen minimální množství tuků, a tak jej do svého jídelníčku mohou s klidem zařadit i ti, kdo se snaží zhubnout.

Pórková polévka podle Zdeňka Pohlreicha

Pórková polévka je skvělá, zdravá a zasytí. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

1 pórek

1 větší cibuli

750 ml drůbežího vývaru

200 ml bílého suchého vína

4 lžíce olivového oleje

2 snítky tymiánu

80 g nastrouhaného ementálu

2 lžíce másla

4 plátky bílého toastového chleba

sůl

pepř

Postup:

Do velkého hrnce nalijte olivový olej a nechte jej rozehřát. Následně na něm orestujte najemno nakrájenou cibuli a na tenké plátky pokrájený pórek. Cibuli s pórkem lehce osolte, opepřete, přidejte do hrnce tymián a všechno společně za občasného míchání nechte asi 10 až 15 minut dusit na nízkém plameni. Mezitím si připravte krutony do polévky. Toastový chleba si nakrájejte na menší kostičky a ty osmažte na pánvi na másle ze všech stran, aby byly krásně zlatavé.

Do hrnce k cibuli a pórku nalijte bílé víno a nechte odpařit alkohol. Trvá to asi dvě minuty. Pak přilijte i drůbeží vývar, promíchejte a na středním stupni nechte polévku vařit asi 10 minut. V úplném závěru hrnec s polévkou odstavte z plotny a po troškách do ní vmíchejte ementál, aby se zcela rozpustil. Podle potřeby ještě osolte a opepřete a můžete podávat. Na talíři polévku dozdobte krutony.