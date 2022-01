Čočka na kyselo podle Pohlreicha. Klasika, ale dochucuje nečekanými surovinami

Některá jídla z čočky mohou pro strávníky působit poněkud fádně. Naštěstí tato potravina nabízí mnoho možností, jak ji upravit. Vsaďte třeba na čočku na kyselo podle Zdeňka Pohlreicha.

Ne každý má například klasickou čočku na kyselo. Z této potraviny se dá ale naštěstí připravit ohromné množství pokrmů, kterými se pak můžete zavděčit opravdu všem. Když zkusíte čočku připravit trochu jinak a obohatíte ji o několik dalších ingrediencí, vytvoříte lahůdku, kterou si po obědě mnozí ještě velmi rádi přidají.

Čočka jako superpotravina

Kromě toho, že si podle pověsti konzumací čočky zajistíte dobrou finanční situaci na celý rok, prospějete svému tělu. A je pravdou, že právě po skončení vánočních svátků, během kterých jsme tak úplně nedbali na dobrou životosprávu a jedli jsme takřka vše, co nám přišlo pod ruku, lidský organismus něco zdravějšího přivítá s otevřenou náručí.

Čočka je nesmírně zdravá. Zdroj: Nelli Syrotynska/Shutterstock.com

Čočka je přirozeně bezlepková, a tak se do její konzumace mohou bez obav pustit i celiaci. Nachází se v ní jen nepatrné množství tuku a díky nízkému glykemickému indexu nás zasytí na dlouhou dobu. Čočka je zdrojem rostlinných bílkovin, minerálních látek a také vlákniny. Vláknina má pozitivní vliv na zažívání a podporuje přirozenou detoxikaci těla. I proto se konzumace čočky po Vánocích a bujarých novoročních oslavách tolik hodí.

Čočka na kyselo podle Zdeňka Pohlreicha

K čočce podávejte buď vařené vejce anebo volské oko. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

300 g zelené čočky

3 stroužky česneku

1 lžičku octa balsamico

1 mrkev

1 šalotku

2 lžíce olivového oleje

2 hrsti nasekané petrželky

200 g uzené slaniny

4 vejce

80 g cherry rajčat

sůl

pepř

vodu

Postup:

Čočku nasypeme do většího hrnce a zalijeme ji vodou tak, aby byla vodní hladina zhruba 1 centimetr nad všemi zrnky. K čočce přidáme jeden celý oloupaný stroužek česneku a jednu hrst petržele. Čočku opepříme, přivedeme k varu a pak stáhneme plamen a necháme ji vařit na mírnějším stupni do změknutí. To trvá zhruba hodinu. Čočku čas od času zkontrolujte, a pokud se voda vypaří, dolijte hrnec studenou vodou.

Když je čočka takřka hotová, vložíme do jiného hrnce vejce a zalijeme je studenou vodou. Do vody můžeme přidat také kapku octa, který zabrání tomu, aby skořápka během vaření praskla. Vejce přivedeme k varu a vaříme je zhruba 3 minuty. Díky tomu bude žloutek krásně jemný.

Na pánvi si rozehřejeme olivový olej, na kterém necháme zesklovatět najemno nakrájenou šalotku. Přidáme k ní na plátky nakrájený česnek, na kostičky nakrájenou slaninu a na malé kousky pokrájenou mrkev. Všechno společně restujeme asi dvě až tři minuty.

Uvařenou čočku v hrnci osolíme, zakápneme octem balsamico a vmícháme do ní zbytek petržele. Přidáme k ní asi polovinu zeleniny z pánve a ke zbytku v pánvi přidáme pokrájená rajčata a necháme směs ještě asi pět minut dusit.

Takto připravenou čočku servírujeme s vejcem a zeleninou s rajčaty. Dobrou chuť!