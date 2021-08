Nejlevnější a mimořádně chutné obědy z cukety pro celou rodinu

Cuketa. Zelenina, která vám už možná leze krkem, protože nevíte co s ní. Nyní je totiž období, kdy jí máte nejen plné zahrádky, ale dostáváte ji od známých, i když žádnou zahrádku nemáte. Přinášíme vám rychlé a chutné recepty z této zeleniny, která zasytí vaši rodinu za pár korun.

Možná vám už cuketa leze krkem, myslete však na to, že jde o velmi zdravou a dietní zeleninu, byla by tedy škoda ji vyhazovat. Její období je navíc omezené a brzy už nebude, tak se raději inspirujte recepty, které z ní můžete pro své blízké připravit. A to navíc za pár korun!

Cuketa je velmi zdravá a detoxikuje vaše tělo. Je navíc plná vitamínů a provitamínů. Za zmínku rozhodně stojí vitamíny A, B a C, nebo také karoteny, minerály, vláknina či železo, draslík a fosfor. Tato zelenina navíc dodává tělu energii a proniká hluboko do buněk. Je skvělým pomocníkem také při redukčních dietách. Má velmi málo kalorií a obsahuje vysoký podíl vody. Jíst ji můžete syrovou, dušenou, ale klidně i na sladko.

Koláč z cukety

Suroviny:

350 g cukety

350 g polohrubé mouky

250 g cukru krupice

1,5 dl oleje

2 vejce

1 lžička skořice

vanilkový cukr

prášek do pečiva

Postup:

Cuketu nastrouháme na jemno. Vejce vyšleháme s cukrem a vanilkovým cukrem. Přidáme olej, nastrouhanou cuketu a mouku smíchanou se skořicí a práškem do pečiva. Vše promícháme a dáme na plech vyložený papírem na pečení nebo vymazaný tukem a vysypaný hrubou moukou. Pečeme v předehřáté troubě. Upečený koláč můžeme polít čokoládovou polevou anebo povrch jen pocukrujeme.

Cuketa je velmi zdravá a detoxikuje vaše tělo Zdroj: profimedia.cz

Cuketový salát

Suroviny:

2 mladé cukety

cibule

česnek

olivový olej

sójová omáčka

bílý vinný ocet

sůl

pepř

Postup:

Cukety nastrouháme škrabkou na dlouhé tenké proužky i se slupkou, dáme do misky a osolíme. Na oleji zesklovatíme pouze mírně cibuli na kolečka, přidáme nasekaný česnek, ocet, pár kapek sójové omáčky a koření. Lehce povaříme, aby nám česnek nezačal zlátnout. Horkou směsí přelijeme cukety, promícháme a přiklopíme poklicí, aby cukety trošku zavadly, případně dochutíme. Můžeme podávat teplé i studené ke grilovaným masům.

Dušená cuketa se zeleninou

Suroviny:

3 g bazalky

200 g cukety

50 g papriky červené

50 g rajčat

4 g soli

Postup:

Cuketu omyjeme, oloupeme, a nakrájíme na hranolky, papriku bez jádřince na proužky, omytá rajčata na kostičky, bazalku posekáme. Pánev rozpálíme nasucho, přisypeme zeleninu, posypeme bazalkou, osolíme, rychle mícháme a jakmile zelenina pustí vlastní šťávu, pánev zakryjeme, zvolna dusíme doměkka. V případě potřeby přilijeme trochu vody, aby se zelenina nepřipalovala, nesmí se však rozvařit.

Tato zelenina dodává tělu energii a proniká hluboko do buněk Zdroj: Shutterstock.com / Valentyn Volkov

Cuketové bramboráky

Suroviny:

1 cuketa

2 vejce

4 stroužky česneku

150-200 g hladké mouky

majoránka

sůl

olej na smažení

Postup:

Cuketu oloupeme nastrouháme na jemno, posolíme a necháme krátce ustát. Pak cuketovou směs promícháme rukama, přidáme mouku, vejce a prolisovaný česnek. Osolíme a ochutíme majoránkou. V pánvi rozehřejeme olej a lijeme na něj cuketovou směs, tvarujeme z ní placičky a opékáme je z obou stran dozlatova.

