Fantastická cuketová bábovka podle Marthy Stewart: Takhle ji peče v americké TV

Jak zpracovat cuketovou úrodu? To netrápí jen našince, nejrůznější recepty z cuket hledají i ženy v zámoří. Americká moderátorka, odbornice na domácnost a vaření Martha Stewart zveřejnila recept na úžasnou cuketovou bábovku, kterou rozhodně musíte vyzkoušet!

Před několika týdny, když ji tato slavná americká televizní moderátorka zveřejnila na svém Instagramu, tisíce sledujících nešetřilo slovy chvály. Není divu, Martha Stewart je autorkou řady úspěšných knih o vaření a péči o domácnost, založila dokonce i ženský časopis a pravidelně se objevuje ve své televizní show s recepty, radami pro ženy, věnuje se své kavárně či rozvážce jídel podle jejích receptů.

Její cuketová bábovka je výjimečná svou vláčností a vůní, používá v receptu totiž kombinaci aromatických koření, jako jsou anýz, skořice a kardamom, ve spojení s ovocnou chutí pomeranče. To, že bábovka není obyčejná, dokazuje i pomerančová poleva a kandované plátky cukety. Už se vám sbíhají sliny? Pusťte se do práce.

Cuketová bábovka podle Marthy Stewart

Na cuketovou bábovku Marthy Stewart se dobře připravte, zkontrolujte svoje zásoby a případě se vydejte do obchodu pro to, co bude chybět.

Na zahrádce utrhněte dvě střední cukety, od slepiček si vezměte tři větší vejce, pokud máte svého farmáře, rozhodně u něj pořiďte domácí máslo, potřebovat budete 170 g na těsto, pak kousek na vymazání formy a nezapomeňte i trochu mléka, budete je pak potřebovat do polevy. Na nákupní seznam si dále zapište jeden a půl hrnku krystalového cukru, dva a půl hrnku polohrubé mouky, dvě a půl lžičky kypřícího prášku do pečiva, čtvrt lžičky mleté skořice a stejné množství mletého anýzu. Mletého kardamomu budete potřebovat jen na špičku nože. Sůl určitě doma máte, do receptu stačí lžička. Nezapomeňte do košíku přihodit jeden pomeranč, z něj budete potřebovat půl lžičky nastrouhané pomerančové kůry a lžíci šťávy.

Bábovka se podává s chutnou pomerančovou polevou. Zdroj: Shutterstock

Pomerančová poleva

Stranou si dejte ingredience na polevu, a to asi jeden a čtvrt hrnku moučkového cukru, dvě špetky mletého kardamomu, čtvrt lžičky nastrouhané pomerančové kůry a tři lžíce pomerančové šťávy a trochu plnotučného mléka. Na kandované cuketové proužky je třeba dva a půl hrnku krystalového cukru, dva hrnky vody a další dvě střední cukety.

Příprava těsta

Nachystejte si větší mísu, kde budete nejprve míchat suroviny na těsto. Cukety oloupejte, nastrouhejte nahrubo a vymačkejte je, nejlepší je to v utěrce, abyste je zbavili přebytečné vody. V míse vyšlehejte vejce s cukrem, přidejte rozpuštěné, ale vychladlé máslo, dva a půl hrnku nastrouhané cukety, pomerančovou kůru a šťávu. Dobře promíchejte, přisypte prosátou mouku s práškem do pečiva, kořením a solí. Pak vše pečlivě promíchejte.

Cuketu nastrouhejte nahrubo. Zdroj: Shutterstock

Šlehejte polevu

Bábovkovou formu vymažte máslem a vysypte moukou, těsto do ní nalijte a pečte při 170 °C asi hodinu. Mezitím co se bábovka pěkně peče, si připravte polevu. Cukr a kardamom smíchejte v míse, přidejte kůru z pomeranče a pomerančovou šťávu. Celou směs šlehejte, dokud nevznikne konzistence podobná hustému medu. Zdá se vám poleva moc hustá? Po lžičkách přidávejte mléko a šlehejte, dokud nebude akorát.

Plátky nakrájejte i se slupkou. Zdroj: Shutterstock

Kandované plátky

Během pečení bábovky stihnete připravit i cuketové proužky. Cuketu nakrájejte na tenké proužky. Cukr s vodou přiveďte k varu a míchejte, dokud se nerozpustí. Vložte cuketové proužky, snižte teplotu a vařte asi 15 minut, dokud cuketa nezprůsvitní. Odstavte a nechte v sirupu vychladnout. Pak proužky rozložte na mřížku a nechte hodinu zaschnout. Bábovku už budete mít upečenou, vyndejte ji z trouby, vyklopte z formy a nechte vychladnout. Přelijte ji pomerančovou polevou a na závěr ozdobte plátky kandované cukety. Podávejte ke kávě, čaji či dezertnímu vínu.

