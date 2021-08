Cuketové bramboráky z trouby: Nadýchané, jemné a zdravější

Cuketa je tradiční letní zelenina, kterou Češi milují. Dělají z ní nádivku, grilují ji a v neposlední řadě z ní připravují skvělé a chutné bramboráky. My vám přinášíme tip na jejich zdravější a křupavější variantu, kterou můžete upéct v troubě.

Každý zná klasické bramboráky smažené v silné vrstvě oleje, které sice skvěle chutnají, ale jsou mastné a nezdravé. Pojďte si spolu s námi připravit lehčí variantu z cukety, která se navíc peče v troubě. Je tedy zdravější a dietnější.

Jedná se o oblíbenou a chutnou večeři nejen pro vegetariány. Pokud totiž chcete bramboráky z cukety něčím ozvláštnit a ovonět, můžete do nich přidat nakrájenou slaninu.

Dietní zelenina plná zdraví

Cuketa je zdravá a dietní zelenina, jejíž konzumace se rozhodně nemusíte bát. Obsahuje velké množství vitamínů a minerálů. Příznivě působí na zrak, posiluje srdce, odbourává stres a zlepšuje činnost mozku. Také je pomocníkem při dně a cukrovce.

Obsahuje vitamíny. Kromě jiných jsou významné vitamíny A, B, C, draslík a fosfor. Dále detoxikuje tělo a je skvělá při redukčních dietách. Tělu dodává energii a díky vysokému obsahu vlákniny ovlivňuje správné zažívání.

Cuketa je zdravá a dietní zelenina Zdroj: shutterstock.com

Cuketa je jednoletou rostlinou keřovitého růstu, je zásobárnou vody, vitamínů a minerálů. V kuchyni se s ní dá doslova kouzlit. Mladší cukety používáme celé, větší cukety zbavujeme měkkého středu.

Snadno ji připravíme jako hlavní chod, přílohu, salát, chuťovku, pomazánku, případně si ji lze připravit na sladko a upéct z ní chuťově velmi dobré a vláčné moučníky.

Přinášíme vám recept na cuketové bramboráky pečené v troubě

Suroviny:

7 stroužků česneku

4 ks vejce

500 g brambor

2 lžičky majoránky

500 g cukety

0.5 lžičky mletého pepře

6 lžic hladké mouky

sůl

případně slanina

Cuketa obsahuje velké množství vitamínů a minerálů Zdroj: Shutterstock.com / Valentyn Volkov

Postup:

Česnek, brambory a cuketu oloupeme. Cuketu zbavíme středu, který obsahuje pecky. Česnek prolisujeme.

Nastrouháme do mísy jak cuketu, tak brambory a vymačkáme přebytečnou puštěnou vodu. Do vymačkané hmoty přidáme zbývající ingredience. Vše podle chuti osolíme a propracujeme v těsto. Plech vyložíme pečícím papírem, nalijeme bramborákovou hmotu a dáme do trouby. Cuketový bramborák pečeme při 185 °C asi 20-25 minut. Můžeme přidat nadrobno nakrájenou slaninu asi tak 250 - 300 g.

Cuketový bramborák pečený v troubě nakrájíme a můžeme podávat. Doplnit jej můžeme čerstvou zeleninou.