Domácí lančmít podle receptu z roku 1985. Poctivý, tak jak chutnal kdysi

Luncheon meat, v našich končinách známý spíše jako lančmít, býval v dobách socialismu nesmírně oblíbený. Jakmile ale došlo ke zrušení potravinářských norem, výrobci do lančmítu začali přidávat nejrůznější ingredience, které neblaze ovlivňují jeho chuť i kvalitu. Věděli jste ale, že si lančmít připravíte snadno i doma? A to přesně tak, jak chutnal i kdysi!

Bývaly doby, kdy v žádné domácnosti ani chalupě nesměla chybět alespoň jedna konzerva lančmítu. Toto zavařené mleté kořeněné maso bylo zkrátka pochoutkou, která se dala připravovat na několik způsobů a sloužila jako záchrana při výrobě rychlého obědu anebo večeře. Pak o něj ale lidé pomalu přestávali mít zájem.

Lančmít a jeho složení

Popularita lančmítu začala upadat ve chvíli, kdy byly na konci 20. století zrušeny potravinářské normy. V tu chvíli totiž do lančmítu začali výrobci za účelem úspory peněz přidávat například kůži, hrachovou vlákninu a také nejrůznější éčka, která měla zvýrazňovat chuť masa, ale měla spíše opačný efekt. V dnešní době proto lančmít v obchodě kupuje jen málokdo. Pokud ale patříte mezi ty, kterým se stýská po opravdové chuti lančmítu, vyrobte si jej doma. A to poctivě podle receptury z roku 1985.

Retro lančmít

Příprava domácího lančmítu je vskutku jednoduchá. Připravte si mlýnek na maso a namelte si na něm 1 kilogram vepřového ořezu (ideálně tučnějšího, neboť by lančmít měl obsahovat dost tuku). Pokud se vám nepodaří sehnat vepřový ořez, můžete jej nahradit smícháním 500 gramů vepřového bůčku a 500 gramů vepřové plece. Namleté maso dobře promíchejte s 20 gramy soli, 10 gramy cukru, 10 gramy pepře a 10 gramy sušeného česneku. Pokud máte rádi výraznější chutě, můžete do masa přidat ještě například 10 gramů sladké či pálivé mleté papriky.

Kořeněné maso dejte do dokonale čistých zavařovacích sklenic, dobře jej upěchujte, sklenice uzavřete a vložte je do trouby vyhřáté na 85 stupňů na 2,5 hodiny. Zavařené maso vyndejte z trouby a nechte jej 12 hodin odpočívat při pokojové teplotě. Následně zavařovací postup zopakujte. Sklenice opět vložte do trouby vyhřáté na 85 stupňů, tentokrát však jen na 1,5 hodiny. Na konci zavařování nechte sklenice při pokojové teplotě zchladnout a uložte minimálně na dva dny do chladničky. A lančmít je připravený ke konzumaci.

Jak se jí lančmít

Lančmít je výborný sám o sobě jen tak s chlebem a vychlazeným pivem. Můžete z něj ale také připravit několik plnohodnotných pokrmů. Lančmít se například dá obalit a smažit stejně jako řízek. Můžete jej ale také nakrájet na kostičky a osmažit na cibulce a hořčici. Podávejte například s uvařeným bramborem.