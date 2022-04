Velikonoční vánočka naslano: Grilovaná velikonočka se slaninou se stává hitem

Patříte mezi fanoušky grilování? Tak to pro vás máme skvělý velikonoční TIP! I vánočka totiž může být grilovaná, a ještě k tomu naslano.

Pojďte zkusit na Velikonoce něco jinak. Zkuste doma překvapit a udělat grilovanou velikonoční vánočku. Takzvaná velikonočka je pro milovníky slaných chutí, protože jsou v ní škvarky a uzené maso. Základem je těsto, které můžete připravit ručně, ale i v domácí pekárně.

Potřebné ingredience

800 g hladké mouky

½ lžíce soli

1 vejce

10 g sušeného droždí

4 dcl mléka

10 dkg másla

15 dkg škvarků

25 dkg uzeného masa

smažená cibulka

1 žloutek

Prosetou hladkou mouku smíchejte se solí, zvolte množství podle slanosti masa. Přisypte sušené droždí a měkké pokrájené uzené máslo. Přidejte celé vejce, zalijte mlékem a můžete takto připravené těsto svěřit pekárně. V tomto případě ještě nepřidávejte škvarky a uzené maso, rozdrtily by se na malé kousky.

Základem je těsto, které můžete připravit ručně, ale i v domácí pekárně. Zdroj: shutterstock.com

V případě ručního zpracování již masné výrobky přidejte před samotným hnětením těsta. Poté nechte těsto odpočívat na teplém místě a nechte jej tak hodinu kynout. Těsto by mělo objem zdvojnásobit. Na pomoučněný vál vyndejte nakynuté těsto. Jestli jej dělala pekárna za vás, přidejte do něho škvarky a uzené, které do těsta postupně zapracujte, stejně tak opraženou cibulku.

Jde se plést vánočku z 9 copů

Celkové množství těsta si nejprve rozdělte na 2 poloviny. První z nich rozdělte na stejné 4 díly, z kterých bude základna. Z druhé poloviny odkrojte 1/3 těsta a rozdělte dvě stejné části, budou na horní pletenec. Zbytek těsta oddělte na stejné třetiny, budete z nich plést střední vrstvu.

První vrstva

Začněte základnou a vytvořte si 4 stejně silné válečky, které si před zapletením položte rovnou na pečicí papír. Spojte konce a pak vždy dva sousední prameny spolu přehazujte křížením tak, aby pramen odspoda šel vždy vrchem. Spletené prameny na konci opět spojte a utvořte tlakem hrany dlaně uprostřed mělkou brázdu, kterou potřete rozmíchaným žloutkem.

Škvarky dodají velikonočce šmrnc! Zdroj: shutterstock.com

Druhá vrstva

Z dalších tří bochánků vyválejte prameny a udělejte klasický cop. Krajní prameny budete střídavě klást doprostřed mezi zbylé dva. Na konci opět spojíte a opatrně položte na část ze 4 pramenů. Vytvořte stejně mírným tlakem mělkou brázdu, budete tam pokládat poslední díl a potřete opět žloutkem.

Třetí vrstva

Zbylé dva prameny pouze přehazováním zapleťte do dvojitého copanu a vytvořte s ním vrchol celé vánočky a oba konce na každé straně zahněte pod vánočku. Nakonec potřete žloutkem celý povrch upletené vánočky a posypte sušenou cibulkou a jemně i hrubozrnnou solí.

Zahajte sezonu grilování už na Velikonoce a připravte si grilovanou velikonočku se slaninou a škvarky. Zdroj: Shutterstock

Můžete grilovat

Nejlepší je pro tento případ keramicky gril, v kterém si předem rozpalte dřevěné uhlí na 210 °C a na tepelný štít, popřípadě s pizza kamenem, položte připravenou vánočku i s pečicím papírem. Zavřete poklop a podle typu grilu zregulujte teplotu, aby se držela kolem 200 °C. Grilujte zhruba 1 hodinu a krájejte až po vychladnutí.

