Fantastická vídeňská houbová omáčka: Voňavější a lahodnější jste nejedli

Klasická houbová omáčka je naprostou podzimní klasikou a s radostí se připravuje v mnoha domácnostech. Je skvělá a možná si říkáte, že není možné ji nijak povznést na ještě vyšší úroveň. To je ale omyl. Zkoušeli jste už připravit vídeňskou houbovou omáčku, za jejímž receptem stojí uznávaný kuchař Vilém Vrabec?

Zdroje: toprecepty.cz, jimeto.cz, vareni.cz

Receptů na houbovou omáčku existuje takřka nepřeberné množství. Málokdy se liší v použitých surovinách, většinou se upravuje jen jejich poměr. Najít pak ten správný postup může být poměrně náročné. Vsadíte-li ale na recept Viléma Vrabce, rozhodně nešlápnete vedle.

Kdo byl Vilém Vrabec

I když od úmrtí Viléma Vrabce uplynulo bezmála 40 let, stále patří k nejpopulárnějším českým kuchařům. Během svého života vydal desítky různých kuchařek a byl obdivován nejen ve své rodné zemi, ale také v okolních státech.

Narodil se v Horním Růžodole na Liberecku do chudé rodiny. Byl velmi talentovaný a uměl skvěle malovat. I proto jej učitelé navrhovali na výtvarnou školu. Tu si ale jeho rodiče nemohli dovolit, a tak Vrabec odcestoval do Berlína, kde vystudoval umělecko-průmyslovou školu. Svého smyslu pro detail se ale nevzdal a začal pracovat jako aranžér výkladní skříně v populárním lahůdkářství. A pravděpodobně právě tam se v něm zrodila touha po rozvíjení kulinářských dovedností. Vaření se začal věnovat naplno a pracoval ve vyhlášených restauracích v mnoha zemích.

Vídeňská houbová omáčka

A jednou z nich bylo i Rakousko, kde se konkrétně ve Vídni jeho houbová omáčka těšila velké popularitě. Podle hlavního města pak zřejmě získala i svůj název. Od klasické houbové omáčky se liší v několika použitých ingrediencích. Chuťově je pak plnější a jemnější a zároveň je lehce nakyslá, což z ní dělá podstatně lehčí pokrm.

Vídeňská houbová omáčka je chutná i voňavá. Zdroj: norikko / Shutterstock

Houby do houbové omáčky

Do houbové omáčky se nejvíce hodí hřiby. Ty jsou totiž podstatně pevnější než většina ostatních druhů hub a i po delší době vaření si zachovávají svou strukturu a nejsou blátivé. Kromě hřibů můžete použít ale i lišky anebo kozáky. Nezáleží pak na tom, zda zvolíte houby čerstvé, anebo sušené. I když se říká, že ze sušených hub je omáčka ještě voňavější!

Houby si nakrájejte na tenčí plátky. Zdroj: Shutterstock

Hub si na houbovou omáčku připravte 150 gramů. Očistěte je, nakrájejte a pokapejte je trochou citronové šťávy. Dejte je na chvíli stranou a v hrnci si rozehřejte 30 gramů másla. Na něm nechte zesklovatět jednu najemno nakrájenou cibuli a přidejte k ní menší hrst nasekané petrželky. Na petrželku a cibuli pak hoďte houby. Stáhněte plamen a nechte všechno společně pod pokličkou krátce podusit, aby houby lehce změkly.

Z 20 gramů másla a 50 gramů hladké mouky si připravte světlou jíšku. Odstavte ji ze sporáku a za stálého míchání do ní pomalu přilévejte 1 litr studeného hovězího vývaru tak, aby vznikla hladká omáčka. Hrnec s omáčkou vraťte na sporák, poctivě míchejte a přiveďte ji k varu. Přidejte do ní dušené houby, nechte pět minut lehce probublat a dochuťte solí a pepřem. V úplném závěru omáčku zjemněte asi 60 mililitry tučné smetany. Hotovou omáčku podávejte ideálně s houskovým či kynutým knedlíkem a kouskem vařeného hovězího masa. To ale můžete nahradit i natvrdo uvařeným vajíčkem.