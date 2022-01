Jednoduchý houskový knedlík bez droždí a bez kynutí, který zvládne každý

Usnadněte si život a vyzkoušejte recept na knedlíky nekynuté, tedy bez droždí. Máme pro vás skvělý recept, který zvládne i začátečník za chviličku. Připravíte během mžiku chutnou přílohu, i když třeba spěcháte a na kynutí není čas.

Knedlíky s droždím, nebo bez?

V každé rodině se připravují knedlíky, omáčky a další jídla, byť tradičně česká, trochu jinak. Však to znáte. Spor o noky a knedlíčky to dotáhl až do celovečerního filmu Pelíšky. Dohady o tom, jaká je ta jediná správná svíčková, jsou nám také vlastní.

Knedlíky lze připravit i nekynuté, tedy bez použití droždí. V našem případě použijeme prášek do pečení. Jestli nemáte kypřidla rádi, pak existují recepty i na knedlíky bez použití kypřícího prášku, ale vyžadují trochu více práce i umu.

Někdy se jako příloha podávají různé druhy knedlíků. Zdroj: MsEmerald / Shutterstock.com

Houskový knedlík bez droždí je rychlovka

Co budete na houskové knedlíky bez droždí potřebovat?

Nachystejte si velkou a malou misku, vařečku, vidličku, dvě čisté ruce a tyto ingredience:

2 hrnky mouky

2 na kostky nakrájené starší, ale vláčné rohlíky

½ lžičky prášku do pečiva

špetku soli

1 vejce

150 ml mléka

Do velké mísy nasypejte suché suroviny a dobře promíchejte. Do menší misky nebo hrnku rozklepněte vejce a přidejte mléko. Vidličkou mléko s vejcem rozšlehejte a přelejte do mísy k suchým ingrediencím. Vypracujte vláčné nelepivé těsto. Pokud se směs dostatečně dobře nepojí, přikápněte trochu mléka.

Knedlík je výborná příloha Zdroj: Stepanek Photography / Shutterstock.com

Jak vařit houskový knedlík bez droždí?

Vytvarujte jeden větší nebo dva malé knedlíky a vařte je ve vroucí osolené vodě po dobu 15–20 min. Zhruba v půli vaření šišky knedlíku otočte na druhou stranu, aby se provařily stejnoměrně. Pamatujte, že knedlíky ještě zvětší svůj objem, a proto musí být hrnec větší, než se může na první pohled zdát. Po uplynulém čase jeden knedlík vyjměte a překrojte v půli, abyste viděli, zda je dobře uvařený i střed. Případně povařte ještě dvě minuty. Knedlíky krájejte nejlépe nití ihned po vytažení z vody.

Extra tip na závěr:

Máte-li rádi zelené bylinky, můžete přidat do knedlíku petrželku, pažitku nebo najemno nakrájenou nať jarní cibulky.