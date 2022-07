Jak snadno odpeckovat višně a třešně: Znáte trik s lahví a pastelkou?

Sezónu jahod vystřídala sezóna třešní a višní. Připravte se na pečení, zavařování i vaření. Pokud potřebujete tyto sladké plody vypeckovat, máme pro vás zajímavé triky.

Samozřejmě, že nejsnazší vypeckování je pomocí prstů. Nevýhodou však je, že plody nezůstanou celé, jsou i celkem roztrhané a většina šťávy z nich přijde vniveč. Další možností je použít malý ostřejší nožík, kterým třešně kolem pecky naříznete a mírným pootočením rozpůlíte. Takové odpeckování vždy vyžaduje zralé plody, kdy jde pecka snadno od dužiny oddělit. V případě, že máte plody méně zralé, půjde vám to ztěžka.

Pomůže i přístroj

Potřebujete zachovat plody třešní a višní celé, a přitom je zbavit pecek? Pokud zpracováváte velkou úrodu, možná zvažte nákup speciálního přístroje - vypeckovávače nebo odpeckovávače. Prodávají se v nejrůznějších podobách, fungují všechny na stejném principu. Existují i ruční odpeckovávače, které jsou levnější.

Speciální přístroje koupíte třeba na internetu. Zdroj: Shutterstock

Celé plody

Pomoci si můžete i chytrým trikem ze snadno dostupných věcí, které máte doma. Postačí vám k tomu láhev a pastelka. Třešni nebo višni položte na hrdlo láhve a pastelkou jemně zatlačte. Pecku tím vytlačíte, spadne na dno láhve a plod zůstane celý. Pokud nemáte tužku nebo pastelku, použijte brčko nebo tři špejle svázané k sobě třeba gumičkou.

Stačí láhev a brčko nebo pastelka. Zdroj: Profimedia

Zkuste trychtýř

Na stejném principu funguje i vypeckování pomocí trychtýře. Dejte ho do lahve, vložte do něj plod, brčkem zatlačte a je hotovo. Trychtýř můžete vložit i do sklenice nebo hrnku. Díky metodám s lahví i trychtýřem jde práce rychle od ruky, neobarvíte si ruce a ani ovocná šťáva tolik nestříká kolem.

