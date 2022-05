Jak ohřát bramborovou kaši: Dejte na rady odborníka, bude chutnat jako čerstvá

O některých pokrmech se právem tvrdí, že chutnají lépe ohřívané než čerstvé. Bohužel to neplatí o bramborové kaši, která po vychladnutí ztrácí svou nadýchanost. Jak ji ohřát tak, aby chutnala?

Proč se vlastně bramborová kaše změní po vychladnutí na tuhou hmotu? Viníkem jsou máslo s mlékem, které se během přípravy do brambor přidávají a kaše je pak nadýchaná a krémová. Ovšem to trvá jen chvíli, posléze vychladne a změní se sice v poživatelnou přílohu, ale není to prostě ono.

Máslo s mlékem kaši nadýchá a zjemní, po vychladnutí ji však změní v tuhou hmotu. Zdroj: Profimedia

Nejlepší je trouba

Nezoufejte, protože existují triky zkušených odborníků šéfkuchařů, díky kterým si usnadníte práci. Rozehřejete troubu na 180 °C a vložte do ní tepluvzdornou misku s bramborovou kaší. Zakryjte ji a několik minut zahřívejte. Ztuhlé máslo se rozpustí, mléko se ohřeje a tuhá hmota se opět promění v jemnou a měkkou kaši.

Kuchaři používají k ohřátí bramborové kaše pánev. Zdroj: Profimedia

Jak ohřát bramborovou kaši na pánvi

Pokud nemáte k dispozici troubu, pomůže vám pánev. Postavte ji na sporák, dejte do ní kaši a zahřívejte ji na mírném stupni pěkně pozvolna. Dobré je do ní přidat i trochu teplého mléka nebo kousek másla, aby se ještě zjemnila a byla vláčná.

Nikdy bramborovou kaši neohřívejte v mikrovlnce

Neohřívejte kaši v mikrovlnné troubě a určitě vyzkoušejte výše uvedené tipy. Bramborová kaše samozřejmě nebude nikdy stejná, jako když ji našleháte z teplých brambor, ale tyto ohřívací triky jsou vždycky lepší než mikrovlnka. Uvidíte sami.



Zdroje:

www.thekitchn.com

1t.cz