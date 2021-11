Jak ohřát párky v mikrovlnce a ve vodě, aby nepraskly? Většina lidí to neumí

Rychlé, levné a děti je milují. Ano, jsou to párky, které by některé matky nepustily přes práh kuchyně, a jiné je zase berou všema deseti, když nestíhají připravit náročnější teplou večeři. U přípravy párků je totiž důležité pouze jedno, a sice opatrně je ohřát tak, aby nepopraskaly. Zajímáte se ale i o to, co párky obsahují?

Jedním z levných a rychlých jídel českých domácností jsou párky. Ty milují především děti. Stačí jim k nim křupavý rohlík, kečup a budete pro ně ten nejlepší kuchař. Tuto večeři ocení především tatínkové, kteří, když hlídají, na nějaké vyvařování nemají čas ani energii.

Všechny milovníky párků díky tomuto návodu naučíme, jak je správně ohřát v mikrovlnce, aby nepopraskaly. Možná se budete divit, ale v tomto postupu přípravy se dá udělat hodně chyb.

Nikdy nedávejte párky jen tak na talířek do mikrovlnky a neohřívejte je bez zaklopení, jinak vám popraskají. Nejen, že budou nevzhledné, ale navíc vám znečistí celou mikrovlnku. Vždy je tedy ohřívejte pod poklopem!

Děti párky milují. Zdroj: Profimedia

Mikrovlnku vždy nastavte na mírný a pozvolný ohřev

Mikrovlnku zapněte na mírný ohřev, díky tomu by vám párky neměly popraskat a měly by být teplé i uvnitř.

Aby ale byly párky nejlepší, je ideální ohřát je ve vodě. Do mikrovlnky vložte párky ve vhodné nádobě spolu s vlažnou vodou. Následně nádobu zaklopte a pusťte mikrovlnku na pozvolný ohřev. To, že jsou párky dostatečně ohřáté, poznáte podle toho, že budou plavat na hladině vody.

Kvalitní párky mají vyšší podíl masa, ale jsou dražší

Jak poznáte, že párek, který jste si koupili, je kvalitní? Samozřejmě je důležité koukat na podíl masa na etiketách. Podle zákona musí být ve vídeňském párku minimálně 55 % masa. Pokud je masa více, jen to umocňuje chuť párku. Když je ho tam méně, párky jsou dochuceny glutamany. Pokud máte pocit, že jíte škrobovou hmotu, příště si tyto párky rozhodně nekupujte. Také se připravte na to, že s vyšším podílem masa roste nejen chuť, ale i cena výrobku.

Párky v těstíčku trochu jinak Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Neméně důležitá je i barva párku. Nemyslete si, že každý růžový párek je plný masa! Rozhodně to tak není. Barva párku je dána typem masa, které je použito. Jinak vypadá párek telecí, hovězí i vepřový. Pokud je párek nepřirozeně růžový, je více než pravděpodobné, že do něj bylo přidáno barvivo.

Také si všímejte střívka. Nemělo by být příliš tuhé, pevné a vadit při žvýkání. Musí být takové, že ani nebudete vědět, že ho jíte.

