Jak nejrychleji oloupat česnek: geniálně jednoduchý trik s plastovou krabičkou

Česnek je v mnohém nepřekonatelný a do české, ale i zahraniční kuchyně jednoduše patří. Víte, jak oloupat česnek bez nože? Klasické rozdrcení stroužku plochou ostří je jednoznačně rychlý způsob, ale česnek lze oloupat i docela jinak. Je to v mžiku hotové a jednoduché!

Zdroje: www.youtube.com, www.aazdravi.cz

Oloupejte česnek i bez nože

O tom, že je česnek důležitou součástí pokrmů, není pochyb. Je velice zajímavý chuťově, a to také proto, že připravený různým způsobem, chutná docela jinak. Loupání česneku není příjemná práce, a pokud ho potřebujete větší množství, pak se určitě hodí pár tipů na triky, jak zbavit česnek slupek. Vyzkoušejte, který ze zlepšováků vám bude lépe vyhovovat.

Pokud nemáte po ruce velký nůž, anebo prostě nechcete porušit strukturu česneku, i na to jsou tu zlepšováky a ne jeden. Trik spočívá hlavně v tom, že musí být palička česneku opravdu dobře vysušená, ale můžete si všimnout i rozdílů mezi jednotlivými druhy česneku. Tenoučké suché slupky očistíte jednoduše pomocí dvou misek, zavařovací sklenice či plastové krabičky. S pevnějšími vám může pomoci mikrovlnná trouba.

Odrůdy česneku se liší i tloušťkou a pevností slupek. Zdroj: Profimedia

Česnek oloupete pomocí misek nebo krabičky

Jak na to? Potřebujete dvě nerezové misky stejného průměru, které když k sobě přiklopíte, můžete je pohodlně držet. Do misky vložte klidně celou paličku dobře vysušeného česneku a přiklopte duhou miskou dnem vzhůru.

Protože potřebujete dvě stejné misky s mírně přesahujícím krajem, aby je bylo možné jednoduše držet u sebe, někdy je jednodušší, použití plastové krabičky s víkem, anebo uzavíratelné zavařovací sklenice.

Misky pevně držte u sebe a pořádně několik vteřin třeste. Stačí jen chvilka, aby se hlavička česneku uvnitř pořádně otloukla o stěny. Po odklopení misky by měly být stroužky uvolněné nejen z paličky, ale také od slupek.

Nerezové misky musí mít rozšířený okraj, abyste je mohli pohodlně držet u sebe. Zdroj: Profimedia

Jak oloupat česnek pomocí mikrovlnky

Jiným trikem, a také velmi jednoduchým, je použití mikrovlnné trouby. Stačí vložit do mikrovlnky rozdělenou paličku na stroužky a zapnout na dvacet vteřin a nejvyšší výkon. Až stroužky vytáhnete, hned uvidíte, že je stačí jen promnout v dlaních, aby se slupky uvolnily a opadaly.

Jak už bylo řečeno, česnek není všude stejný a ten český bývá obalen v mnohem pevnějších slupkách než obyčejný čínský. Bohužel ne vždy jde práce s našimi odrůdami tak pěkně od ruky, ale zato vás potěší výraznější chutí i silnějšími blahodárnými účinky na vaše zdraví.