Chytré triky, jak snadno a bleskově oloupat vejce, česnek i brambory

Nechcete se při vaření zbytečně zdržovat a mít práci co nejrychleji hotovou? Poradíme vám triky, jak oloupat vejce a zeleninu během chvilky a pohodlně.

Nebaví vás trápit se s loupáním vařených vajec, která nejdou od skořápky, anebo máte problém oloupat česnek, či brambory vařené ve slupce? Využijte pár jednoduchých fíglů a budete to mít téměř bez práce.

Jak si poradit s vařenými vejci

Dostat skořápku z natvrdo uvařených vajec, aniž byste porušili bílek, je někdy pěkné trápení. Jednou z důležitých věcí, které výrazně ovlivňují jednodušší loupání vajec, je jejich čerstvost. Čím je vejce starší, tím lépe se vám bude loupat. Dochází k tomu, protože už po týdnu v lednici vejce mění své vnitřní prostředí a pod skořápkou vznikají vzduchové kapsy. Vejce jsou postupně zásaditější, dochází ke změně pH. Před vařením byste měli vejce s jistým předstihem vyndat z ledničky, aby se ohřála na pokojovou teplotu.

Dostat skořápku z natvrdo uvařených vajec, aniž byste porušily bílek, je někdy pěkné trápení. Zdroj: shutterstock.com

Do vody přisypte prášek do pečiva

Jednoduše přisypte do vody na vaření vajec trochu prášku do pečiva, použít můžete i jedlou sodu. Je to oblíbená metoda našich babiček, která funguje dodnes. Díky prášku do pečiva nebo sodě dojde ke zvýšení pH bílku a skořápka půjde od vajíčka mnohem lépe oddělit.

Jakmile dosáhnete času, který chcete vejce vařit, dejte je co nejrychleji zchladit na 10 až 15 minut do připravené mísy se studenou vodou a ledovými kostkami. Předtím je můžete lehce nakřápnout, aby se voda dostala až pod skořápku.

Vařené vejce vložte do uzavíratelné sklenice a pořádně s ním zatřepte, skořápka se díky tomu uvolní ze všech stran a vy ji pak bleskurychle jen stáhnete dolů.

Jak si usnadnit zdlouhavé loupání česneku?

Usnadněte si práci s loupáním jednoho stroužku za druhým a použijte ověřený trik! Oloupejte česnek rovnou ve větším množství, a to snadno a rychle.

Připravte si uzavíratelnou krabičku, klidně použijte obyčejnou zavařovací sklenici, plastovou potravinovou krabičku, nebo spojte dvě plechové mističky. Palici česneku nejprve rozdělte na jednotlivé stroužky a uzavřete je v dóze. Poté důkladně protřepejte obsahem, stačí pár vteřin. Slupky se sami oddělí a vy můžete vyjmout čisté stroužky a následně je použít.

Finty s nožem

Do jedné ruky uchopte celou hlavičku česneku a do druhé nůž, který by měl mít dokonale ostrou špičku. Každý stroužek potom postupně napíchněte na špičku nože a mírným opatrným pohybem směrem vzhůru a ven jej postupně vysvlékněte ze slupky. A další metoda? Použijte nůž s širokým ostřím a každý stroužek naplocho položeným ostřím lehce rozdrťte. Slupka se sama lehce odloupne.

Loupat brambory uvařené ve slupce je někdy pěkně titěrná otrava. Když však víte, jak na to, půjde o docela zábavnou činnost. Zdroj: shutterstock.com

Brambory ve slupce

Loupat brambory uvařené ve slupce je někdy pěkně titěrná otrava. Když však víte, jak na to, půjde o docela zábavnou činnost. Než dáte brambory vařit, opatrně každý v polovině nakrojte, teprve potom je vložte do vařící vody a uvařte doměkka. Vodu slijte a brambory nechte krátce zchladit v jiném hrnci se studenou vodou a ledovými kostkami. Pak už jen stačí chytit obě strany bramboru mezi prsty a slupku jednoduše stáhnout dolů.

Zdroje: www.jidloaradost.ambi.cz, www.dumazahrada.cz, www.jaktak.cz