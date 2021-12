Používáte správně alobal? Má lesklou a matnou stranu. Víte, k čemu která je?

Všichni jsme si určitě všimli, že alobal má dvě strany a každá je jiná. Jedna je více lesklá, druhá matná. Má to nějaký důvod?

Jak alobal sami používáme, záleží na nás a každý má nějaký zvyk nebo grif, který se mu osvědčil. Někdo balí sendviče lesklou stranou nahoru, jiný zase peče maso matnou stranou vzhůru, někdo dává brambory do folie tak, či tak. Je to důležité? Znamená lesk a mat něco, nebo jde jen o náhodu?

Obecné informace říkají, že mezi stranami alobalu není žádný rozdíl. A neexistuje tedy ani špatný nebo správný způsob jeho použití. Při vaření nebo zmrazování potravin můžete alobal položit kteroukoli stranou.

Většina z nás dokonce ví, že do mikrovlnky alobal nepatří, protože elektromagnetický proud by vyvolal nežádoucí jiskření folie, jež by mohlo vést dokonce i k požáru.

Při grilování se alobal postará o to, abychom maso propekli, ale nespálili, a aby nám nespadlo do ohně. Zdroj: Autor: Sergey Fatin / Shutterstock

Balení hotových potravin

Alobal neboli hliníkovou fólii používáme v kuchyni k mnoha různým činnostem - k balení věcí, k ohřívání nebo pečení, někteří v ní potraviny i skladují nebo zamrazují. Teď je navíc doba, kdy hodně z nás do alobalu balí i hotové vánoční cukroví, aby se do Štědrého dne dobře uleželo.

Do alobalu často balíme předem připravené nebo již hotové potraviny, jako jsou sendviče, hamburgery a tortilly apod. V tomto případě funguje alobal stejně dobře jako papír nebo měkké plasty. Navíc jej lze také recyklovat, takže je navíc ekologickou alternativou. I z restaurací víme, že pokud zrovna nemají k dispozici fancy krabičky, jídlo nám často zabalí právě do aluminiové folie.

Balení svačiny a masa

Nejčastěji doma alobal používáme k balení svačin. Je totiž pevný a neprotrhne se tak snadno jako ubrousek. Navíc se s ním dá dobře manipulovat i opakovaně, pokud si svačinu rozdělíte.

Pak alobal hojně využíváme k balení masa nebo zeleniny či hermelínu před grilováním nebo pečením. To má zase další důvod – hliníková folie izoluje vlhkost jeho obsahu – tedy masa nebo zeleniny - a zároveň je propeče. Vyhnete se tedy tak černému povrchu potravin, který byste měli v případě přímého umístění na oheň. To známe většinou z našich dovolených třeba v Egyptě, kde si objednáme kuře na grilu. Na stůl dostaneme černé cosi, co po rozkrojení ještě krvácí. A právě pro tuto harmonii je alobal perfektní.

Alobal nejvíce používáme k balení hotových jídel nebo při grilování. Zdroj: Autor: Andrei Mayatnik / Shutterstock

Další, neméně důležitou vlastností je i to, že díky alobalu nám malé části masa nebo zeleniny nepropadnou grilem.

„Je naprosto v pořádku umístit potraviny na obě strany folie, takže se můžete rozhodnout, zda dáváte přednost lesklé nebo matné straně," říká potravinová expertka a výživová poradkyně Jana Suchá, jejíž tvrzení jen dokazuje, že je jedno, použijete-li matnou nebo lesklou stranu. Ve skutečnosti je totiž lesklá strana jen výsledkem současného válcování dvou listů k sobě. Tyto listy se po zdvojnásobení tloušťky role později od sebe oddělí, což znamená, že dva vnitřní povrchy zůstanou matné, zatímco dva vnější povrchy zůstanou lesklé. A pak si s nimi naložte, jak uznáte za vhodné.

