Jak poznat na první pohled kvalitní hovězí a nenaletět trikům supermarketů?

Je libo čestr? Aneb jak poznat kvalitní hovězí. Patříte mezi milovníky prvotřídního masa, které obsahuje hodnotné bílkoviny, je ideálním zdrojem železa i dalších minerálních látek, a navíc tak skvěle chutná? Tak to byste si měli opravdu dopřát jen pořádnou „kvalitku“.

Ve správném a dostatečně vyváženém jídelníčku by nemělo dobré hovězí maso nikdy chybět. Je totiž velice zdravé a výživné. A navíc? S trochou fantazie se z něho dají vyčarovat naprosto úžasné pokrmy s nezaměnitelnou chutí. Jak ale poznat kvalitní hovězí maso, kde ho koupit a na co se řezníka zeptat?

Každá kráva je jiná

Patříte mezi ty, kteří se při nákupu hovězího masa soustředí na konkrétní části masa, ze kterých chcete vařit? To jste to vzali za špatný konec. Zapálení fandové gastronomie se orientují nejprve podle plemen, kterých jsou desítky a desítky. Neděste se, všechny je znát nemusíte! Hodit se vám však může znalost o jejich rozdělení na masná, mléčná a kombinovaná plemena.

Různý kraj, různé plemeno

V českých chovech jsou nejpočetněji zastoupené mléčné krávy. Jejich popularita je v současné době ohromná a například v sousedním Rakousku momentálně výrazně roste. Ve chvíli, kdy skončí jejich dojivost a postupně se vykrmí, jejich maso se krásně po čase obalí tukem a je ideální na zpracování. Nejčastěji jsou na našem území chovaná plemena holštýn nebo český strakatý skot přezdívaný čestr.

Ve správném a dostatečně vyváženém jídelníčku by nemělo dobré hovězí maso nikdy chybět. Zdroj: profimedia.cz

Tuk je v tomto případě nosným mostem

Vyděsilo vás slovo tuk a slyšeli jste v duchu všechny ty rady nerady od nutričních poradců? Hlavně se nenechte vyvést z míry. Právě tuk je nositelem veškeré slastné chuti, a pokud si chcete dopřát opravdu výborné, křehké hovězí, nevyhnete se mu.

Co je to staření

Málo tučná masa se těžko staří. Že tento výraz neznáte? Staření představuje proces, kdy maso nejde přímo na pult, ale naopak se nechá dostatečně vyzrát. Přijde tím sice o nějakou část své váhy, což je z pohledu prodejců nevýhodné, ale na druhé straně získá křehkost a absolutně jinou chuť a samozřejmě i vůni. Tuk zároveň plní funkci přírodního konzervantu, a tudíž maso v době staření chrání. Skvělý steak z roštěné si u masných, málo tučných plemen, jednoduše nedáte.

Časté dilema: býčka nebo krávu?

Častokrát můžete u řezníka slyšet přání zákazníků, kteří žádají o maso z mladého a dobře vykrmeného býčka. Základem je však myslet především na to, jaký úmysl s masem máte a co z něho chcete uvařit. Máte chuť na steak? Žádejte stařené maso a zeptejte se, zda by i u vás v lednici nemělo ještě pár dní počkat. Chcete si uvařit šťavnatý gulášek? Pro tento případ vám možná udělá větší službu maso z krávy nebo jalovice. Budete mu muset sice dát delší dobu, aby bylo dostatečně měkké, ale výslednému jídlu dodá větší množství šťávy než maso mladé.

Vaříte i z mletého?

Nechte si ho čerstvě připravit, protože v každém dobrém řeznictví vám ho umelou přímo před očima. Jen díky tomu maso nebude potřebovat žádné konzervační látky, a přesto nezešedne, ale zůstane krásně růžové.

Dejte na opravdovou kvalitu

Pokud chcete obyčejný nákup masa změnit na zážitek s příběhem, vyhněte se supermarketům a vyrazte přímo do řeznictví. Jedině tam narazíte na odborníky na slovo vzaté, kteří vám vždy skvěle poradí.

Pečený grilovaný hovězí steak z ribeye. Zdroj: profimedia.cz

Když se nedá nic dělat a musíte do obchodu s potravinami

V případě, že patříte mezi opravdové milovníky poctivého hovězího, vybírejte pečlivě. Rozhodně se vyplatí rozumět informacím, které by na etiketě kvalitního masa měly být. Jedná se o údaj o zvířeti, tedy individuální číslo zvířete, z něhož maso pochází, nebo číslo skupiny zvířat. Dále by na obale mělo být uvedeno schvalovací číslo jatek a stát, schvalovací číslo bourárny, stát narození, země výkrmu a chovu i země porážky.

Většinou byste měli najít i informaci o kategorii zvířete, která značí, o jakého jedince se jedná. Jestli je to mladý býk, kráva či jalovice apod. Právě tento fakt si navíc můžete ověřit přímo z registračního (identifikační) čísla. První číslice z posledního trojčíslí vám jasně odhalí, zda se jedná o maso ze samice, či samce. U zvířat samčího pohlaví začíná totiž poslední trojčíslí vždy číslem 0, zatímco u samic je to vždy číslo 9.

Zdroje: www.jakvkuchyni.cz, www.hobbys.cz, www.hobbykuk.cz