Čočka na kyselo: Úplně jednoduchý postup s jedlou sodou a chuť fantastická

Čočku bychom si měli dopřávat alespoň jednou týdně, ne jen na Nový rok. Pro svou vysokou nutriční hodnotu je velmi oblíbená při dodržování diet. Příprava vám nezabere moc času a skvěle si na ní pochutnáte!

Čočku na kyselo jistě každý zná, ovšem i při této přípravě se dá leccos pokazit. Například čočku, která není starší než jeden rok, nemusíte nutně předem namáčet ve studené vodě. Pokud však trváte na namáčení, použijte měkkou vodu, anebo do té běžné kohoutkové přidejte jedlou sodu. Postačí takové množství, které se vejde na špičku nože. Přispějete tak správné chuti a měkkosti této luštěniny.

Jednoduchý recept za pár minut

Celý postup vaření čočky můžete vidět ve videu:

Na čtyři porce si připravte 350 g čočky, jednu a půl lžíce másla, 25 g hladké mouky, 1-2 bobkové listy, sůl, pepř, ocet, malou cibuli, česnek a tymián. Jak jsme již zmínili, tak podle stáří čočky sami posuďte, zda ji budete namáčet, či nikoliv.

Čočku zalijte vlažnou vodou, přidejte bobkový list a dejte vařit. Čím více bude čočka ponořená, tím bude řidší. Vařte doměkka okolo 45 minut. Mezitím si na másle osmahněte nadrobno nakrájenou cibuli s česnekem. Přidejte mouku, krátce osmahněte a nakonec zalijte trochou vody nebo zeleninovým vývarem. Vzniklou směs přidejte do uvařené čočky a už jen dochuťte citonovou šťavou nebo octem, solí, pepřem a tymiánem. Pár minut ještě povařte a poté můžete podávat.

Hotovou jíšku poznáte podle barvy, která by měla být dozlatova. Zdroj: Karpenkov Denis/Shutterstock.com

Při vaření použijte pokličku

Vaření čočky vyžaduje tak akorát vody, a proto je důležité přiklopit hrnec pokličkou, aby se voda příliš rychle nevypařila. Mělo by to za následek, že by vrstva čočky, který při vaření nebude ponořená, zůstala tvrdá. Aby se vám zrnka čočky nerozpadla, vařte na mírném stupni.

Vyvarujte se míchání vařečkou

Pro dokonalá a neporušená zrna čočky nepoužívejte vařečku. Ta by je poškodila, narušila a pomačkala. Postačí, když hrncem pouze potřesete, a tím se zrna uvnitř promíchají sama.

Když budete dodržovat jednoduché kroky, čočka bude krásně vypadat a skvěle chutnat. Zdroj: Shutterstock

Zvolte správný druh čočky

Jestliže chcete mít čočku i po uvaření krásně vcelku, pak použijte klasickou hnědo-zelenou velkozrnnou čočku. Rozhodně se vyhněte červené a žluté čočce, jelikož jsou loupané, půlené a po uvaření budou spíše připomínat kaši. Drobnější čočky jsou chutnější a vyžadují ke změknutí pouze půl hodiny dle druhu.

Vylepšení čočky opečenou cibulkou

K čočce si můžete připravit cibulku opečenou na sádle. Určitě tak dodáte k pokrmu skvělý chuťový doplněk. Na sádle šetřit nemusíte a rovněž budete mít zaručeno, že se vám cibulka nepřipálí. Smažte pozvolna dozlatova a na talíři cibulkou čočku ozdobte.

Zdroje: vareni.cz, kucharkaprodceru.cz